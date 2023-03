Osteuropa: Export-Chancen für heimische Unternehmen

Trient – Die internationalen Vertreter der Confindustria Osteuropa haben heute in Trient im Rahmen des Seminars „Doing business in Eastern Europe“ rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Trentino-Südtirol getroffen.

Die gemeinsam von Confindustria Est Europa, Confindustria Trient und Unternehmerverband Südtirol, in Zusammenarbeit mit Unicredit, Sace (Versicherungs- und Finanzierungsinstitut des Wirtschaftsministeriums), Trentino Export und IDM Südtirol organisierte Initiative, bot Confindustria Osteuropa die Gelegenheit, den heimischen Unternehmen die Dienstleistungen sowie die Businessmöglichkeiten in den wichtigsten Märkten für den regionalen Export vorzustellen (Rumänien, Polen, Ungarn, Albanien, Slowakei, Bulgarien).

Die Veranstaltung wurde vom Vizepräsidenten für Internationalisierung des Unternehmerverbandes Südtirol, Harald Oberrauch, sowie dem Generaldirektor der Confindustria Trient, Roberto Busato, eröffnet.

„Das gerade zu Ende gegangene Jahr war ein Rekordjahr für den Export in unserer Region“, so Harald Oberrauch. „Der Wert der im Ausland verkauften Waren der Unternehmen aus Trient und Südtirol wird elf Milliarden Euro übertreffen, ein deutliches Wachstum. Wir können aber noch besser werden: der Wert des Exports von Trentino-Südtirol beträgt weniger als 25 Prozent des regionalen BIP. Angrenzende Regionen wie das Veneto oder Tirol liegen bei rund 40 Prozent. Die osteuropäischen Länder stellen in diesem Sinne mit Sicherheit interessante Märkte dar.“

Wie Roberto Busato unterstrich, arbeiten rund 3.500 lokale Unternehmen mit dem Ausland: „Dies bedeutet, dass gerade einmal drei von 100 unserer Unternehmen international tätig sind. Hier gibt es noch großes Verbesserungspotenzial. Unsere Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen ist die Aufgabe unserer Verbände, aber auch unserer Partner: IDM Südtirol und Trentino Export, Sace, Kreditinstitute. Teamarbeit ist hier ausschlaggebend.”

Im letzten Teil der Veranstaltung hatten die Unternehmen Gelegenheit, sich einzeln mit den internationalen Vertretern und Referenten der UniCredit Gruppe sowie von Sace auszutauschen. Es fanden rund 90 diesbezügliche Gespräche statt.