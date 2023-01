Parken in Meran wird deutlich teurer

Meran – Am 20. Dezember hat die Meraner Stadtregierung die Gebühren für die Blueparkplätze neu festgelegt. Diese sind am 1. Januar 2023 in Kraft getreten.

Für den inneren Stadtbereich (Zone A) wurde die Gebühr von 1,50 auf 2,50 Euro/Stunde, für die äußere Zone (Zone B) von 1,00 auf 1,50 Euro/Stunde erhöht.

Auch der Preis für das Abonnement für Anrainer wurde angehoben. Seit 1. Januar kostet das ABO für sechs Monate 180 Euro für das erste Auto und 270 Euro für das zweite. Der Jahresparkschein kostet hingegen 280 Euro für das erste Auto, 420 Euro für das zweite.