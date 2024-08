Partnerschaft Gemeinde-Memc zur Begrünung des Spielplatzes

Von: mk

Meran – Memc finanzierte die Anpflanzung von 60 Hainbuchen am Rande des kleinen Fußballplatzes auf dem Spielplatz in der Karl-Wolf-Straße in Meran. Die Bäume werden nun von der städtischen Gärtnerei gepflegt.

Die Synergien zwischen der Gemeindeverwaltung und der Gesellschaft Memc Electronic Materials werden im Zeichen der Aufwertung des städtischen Grüns fortgesetzt.

Bereits im März hatte die Geschäftsleitung der Memc zehn große Bäume an die Gemeinde gespendet. Diese wurden im Zuge der Neugestaltung des Parkplatzes des Sport- und Freizeitzentrums in Sinich gepflanzt. Kürzlich hat das auf die Herstellung von Siliziumhalbleitern spezialisierte Unternehmen beschlossen, die Verschönerung des im Oktober 2015 eingeweihten Spielplatzes in der Karl-Wolf-Straße zu sponsern. Dabei hat Memc auf eigene Kosten 60 Hainbuchen entlang der Nord- und Westseite des kleinen Fußballplatzes anlegen lassen. Diese sollen – sobald sie so gewachsen sind, dass sie zu der bereits vorhandenen Reihe entlang der Südseite passen – zur Verbesserung der Lebensqualität im Park beitragen.

Gestern Nachmittag traf sich Stadträtin Emanuela Albieri – zusammen mit dem Leiter des Dienstes für Grünanlagen und Umwelt, Marco Masin, und Federica Faggioni vom Amt für die Beziehungen zu den Stadtvierteln – mit der Führungsspitze von Memc in der Parkanlage, um den Eingriff zu begutachten und sich für die wertvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Mit dabei waren Marco Sciamanna, seit September 2023 Präsident von Memc Italia, Claudio Pasolli, ehemaliger Direktor vom Siliziumwerk Sinich und jetzt Koordinator eines internationalen Nachhaltigkeitsprojekts, das von Memc gefördert wird, und Marco Giacopini, Produktionsleiter von Memc. Anwesend war auch Tiziano Rosani, Präsident des Stadtviertelkomitees Musikerviertel und Umgebung.