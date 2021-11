Patrizia Reinstadler als HGV-Ortsobfrau bestätigt

Sulden – Im Hotel „Post“ in Sulden wurde anlässlich der Ortsversammlung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Patrizia Reinstadler vom Hotel „Bambi“ in Sulden in ihrem Amt als Ortsobfrau der Ortsgruppe in der Gemeinde Stilfs einstimmig wieder gewählt.

Im ebenfalls neu gewählten Ortsausschuss werden ihr Lukas Wallnöfer vom Hotel „Paradies“, Veronika Reinstadler von der „Düsseldorfer Hütte“, Mathias Gapp vom Hotel „Nives“ und Fabian Wieser vom Hotel „Mignon“ zur Seite stehen.

Ortsobfrau Patrizia Reinstadler zeigte sich zufrieden, dass trotz der unsicheren Ausgangslage, die Erwartungen der abgelaufenen Sommersaison größten Teils erfüllt wurden. Reinstadler bedauert allerdings, dass einige der Rahmenveranstaltungen nicht in gewohnter Weise stattfinden konnten. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Wintersaison, welche die Hauptsaison in der Ferienregion Ortler ist, planmäßig stattfinden kann. Sie appellierte, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und zu kontrollieren, damit den Gästen die größtmögliche Sicherheit gewährt und vermittelt werden kann. Abschließend dankte sie der Gemeindeverwaltung für den Einsatz und die stete Unterstützung bei den Anliegen der Tourismustreibenden.

Bürgermeister Franz Heinisch informierte über einige anstehende Projekte der Gemeindeverwaltung. Er bedankte sich bei den Touristikern und versicherte die Unterstützung der Gemeindeverwaltung in der Umsetzung aller für den Tourismus wichtigen Vorhaben.

Der Geschäftsführer der Ferienregion Ortlergebiet, Adrian Gamper, informierte über diverse Programme, welche zukünftig angeboten werden. Weiters berichtete er von den Projekten von IDM Südtirol, welche unter anderem die stärkere Bewerbung der Randsaisonen zum Inhalt haben. In Bezug auf die bevorstehende Wintersaison teilte er mit, dass in enger Zusammenarbeit mit den Bergbahnen an entsprechenden Sicherheitskonzepten gearbeitet wird.

Abschließend zeigte Verbandssekretär Helmuth Rainer auf, in welcher Form und in welchem Umfang der HGV seine Mitgliedsbetriebe in der schwierigen Zeit der Pandemie unterstützt und beraten hat.