Platz 3 in Italien im internationalen THE-Ranking

Bozen – Die Ergebnisse des internationalen Rankings von Times Higher Education (THE) nach Fachbereichen wurden veröffentlicht. Die Fakultäten der Freien Universität Bozen – allen voran die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – erzielten erfreuliche Platzierungen auf italienischer Ebene. unibz ist unter den Top 400 von 2855 weltweit untersuchten Universitäten.

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der unibz sichert sich die Bronzemedaille in Italien im „Ranking by Subject“ der internationalen Agentur Times Higher Education. Sie liegt dabei hinter der Universität Bologna und dem Politecnico di Milano und weltweit im Bereich 151 bis 175 von 990 bewerteten Universitäten. Doch dies ist nicht der einzige Grund zur Freude für die Fakultät für Wirtschafswissenschaften: Sie belegt bei „Forschungsqualität“ und „International Outlook“ (Anzahl internationaler Studierender und Dozent:innen) den ersten Platz in Italien. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die unibz in der Kategorie „Accounting and Finance“ auf den zweiten Platz in Italien vorrückt – wiederum hinter Bologna – während sie bei „Forschungsqualität“ und „International Outlook“ den ersten Platz behält. Im Bereich „Business and Management“ belegt die unibz nach wie vor den dritten Platz, aber den ersten Platz in den Kategorien Forschung sowie Internationalität der Dozent:innen und der Studierenden. In der dritten Unterkategorie „Economics and Econometrics“ erreicht die Fakultät den zweiten Platz in Italien, liegt aber an erster Stelle bei Forschungsqualität und Internationalisierung.

Ergebnisse der anderen Fakultäten

Auch die anderen Fakultäten der Freien Universität Bozen schneiden gut ab. Die Fakultät für Ingenieurwesen – mit ihren beiden Schwerpunkten Ingenieurwissenschaften und Informatik – erzielt beachtliche Ergebnisse, obwohl sie mit traditionsreichen und renommierten italienischen Universitäten konkurriert. Im Bereich Informatik erreicht die unibz den achten Platz unter 30 italienischen Universitäten, während sie im Bereich Ingenieurwissenschaften den siebten Platz von 39 belegt. Auch die Fakultät für Ingenieurwesen glänzt in den Kategorien Forschung und Internationalität und belegt den ersten Platz in Italien. Im Fachbereich „Computer Science“ belegt Bozen den fünften Platz für Forschungsqualität und den ersten Platz für Internationalität.

Die Fakultät für Agrar-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften belegt Platz acht von insgesamt 42 italienischen Universitäten, während die Fakultät für Bildungswissenschaften mit Platz sechs von dreizehn bewerteten Universitäten im oberen Mittelfeld des italienischen Rankings liegt.

Die Präsidentin der unibz, Prof.in Ulrike Tappeiner, sieht die Ergebnisse des Rankings als Ansporn für die Weiterentwicklung der Universität, insbesondere im Hinblick auf das Studienangebot. „Die herausragenden Platzierungen unserer Fakultäten motivieren uns, weiterhin Innovationen voranzutreiben und uns stetig zu verbessern, um unseren Studierenden eine Ausbildung auf höchstem Niveau anzubieten. Auch im kommenden Jahr setzen wir diesen Weg mit der Einführung neuer Studiengänge fort. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Wachstums wird immer die Exzellenz, verbunden mit Internationalität und Dreisprachigkeit sein – Merkmale, die uns auf italienischer Ebene hervorheben und, wie wir gesehen haben, auszeichnen“.

Der Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Alex Weissensteiner, selbst Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, hebt das hervorragende Gesamtergebnis der Universität hervor. „Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse, die unsere Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und die anderen Fakultäten auf italienischer Ebene erzielt haben“, sagt er und fügt hinzu: „Diese Anerkennung, insbesondere in Bezug auf die Forschung, zeugt vom Engagement unseres akademischen Personals. Wir werden weiterhin daran arbeiten, diese Exzellenzstandards zu halten und zu steigern, mit dem Ziel, unsere Position auch auf internationaler Ebene zu verbessern“.

Prof.in Marjaana Gunkel, Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, zeigt sich ebenfalls erfreut: „Die Platzierung unserer Fakultät für Wirtschaftswissenschaften unter den besten Italiens ist ein hervorragendes Ergebnis, das die Qualität unserer Forschung und die Internationalität unserer akademischen Gemeinschaft widerspiegelt. Dieser Erfolg motiviert uns, den Weg der akademischen Exzellenz weiterzugehen“.