Positives Geschäftsklima im Gastgewerbe trotz weniger deutsche Gäste

Von: mk

Bozen – Das Geschäftsklima im Südtiroler Tourismus ist weiterhin positiv und mehr als neun von zehn Unternehmen erwarten für das laufende Jahr eine zumindest befriedigende Ertragslage. Dies geht aus der Sommerumfrage des Wirtschaftsbarometers vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor. Die Entwicklung der Nächtigungen in der ersten Jahreshälfte zeigt, dass sich die italienischen Gäste auf dem Niveau des Vorjahres eingependelt haben. Gleichzeitig sind ein Rückgang der deutschen Urlauber und eine deutliche Zunahme der Gäste aus dem sonstigen Ausland zu verzeichnen.

Ertragslage im Gastgewerbe – Rückblick 2015-2024 und Erwartungen für 2025

Insgesamt ist das Geschäftsklima im Tourismussektor nach wie vor zuversichtlich: 92 Prozent der Unternehmen sind mit der Ertragslage im laufenden Jahr zufrieden. Dies ist auch auf die positive Entwicklung der touristischen Präsenzen zurückzuführen: In den ersten sechs Monaten, von Jänner bis Juni, wurden in Südtirol fast 16,2 Millionen Nächtigungen gezählt, was einer Zunahme von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester entspricht. Die Zahl der Übernachtungen italienischer Gäste blieb auf dem Vorjahresniveau, während der Rückgang der Nächtigungen deutscher Gäste um 5,3 Prozent durch einen Anstieg der Gäste aus dem sonstigen Ausland um 11,7 Prozent mehr als kompensiert wurde. Auch bei der Beschäftigung war ein leichter Anstieg zu verzeichnen: Im ersten Halbjahr 2025 gab es im Südtiroler Tourismussektor durchschnittlich 34.500 unselbständig Beschäftigte, das sind 3,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Gastgewerbe: Ertragslage nach Branchen

Betrachtet man die einzelnen Branchen, so sind in der Gastronomie fast alle Unternehmen zuversichtlich, heuer zumindest ein befriedigendes und oft sogar ein gutes Betriebsergebnis zu erzielen, auch wenn sie einen Umsatzrückgang beklagen. In der Beherbergung erwarten die Betriebe einen deutlichen Umsatzrückgang bei den Gästen aus Italien, aber die Rentabilität wird durch die ausländischen Kunden und die Anpassung der Preise aufrechterhalten. Schließlich äußern sich die Betreiber von Bars und Cafés optimistischer als bei der vorherigen Frühjahrsumfrage, was vor allem auf eine bessere Kostendynamik zurückzuführen ist. Sie beklagen aber weiterhin einen Umsatzrückgang bei den Südtiroler Gästen.

Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, unterstreicht: „Die Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft wirken sich teilweise auf die Kaufkraft der deutschen Touristen und Touristinnen aus. Es ist wichtig, Südtirol als Tourismusziel auch in den immer wichtiger werdenden osteuropäischen Märkten weiter zu bewerben.“