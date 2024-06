Prämierung des „Abenteuer Handwerk“-Wettbewerbs

Von: mk

Bruneck – Kürzlich fand im Berufsbildungszentrum Bruneck die Prämierung der Schulklassen des Mal- und Bastelwettbewerbs „Abenteuer Handwerk“ statt.

Seit letztem Herbst werkelten die Schulklassen an verschiedenen Projekten. Die Aufgabenstellung dabei war, sich mit dem Thema Handwerk auseinanderzusetzen, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und bei freier Materialwahl.

Die Veranstaltung würdigte die kreativen Leistungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Jury bestand aus Georg Oberhollenzer von der Raika Bruneck, der Künstlerin Irina Tavella, Marlene Kranebitter für den Schulverbund Pustertal und lvh-Präsident Martin Haller.

Unter den zahlreichen beeindruckenden Einsendungen wurden die besten Arbeiten prämiert. Der erste Preis, ein Besuch eines Spiels des FC Südtirol, ging an die vierte Klasse der Grundschule Wengen. Den zweiten Preis, der Besuch eines Spiels des HC Pustertal in Bruneck, sicherte sich die fünfte Klasse der Grundschule Antholz. Der dritte Preis, ein Besuch im Biathlonzentrum Antholz, wurde an die fünfte Klasse der Grundschule Wengen vergeben.

Zu den Anwesenden zählten auch der lvh-Bezirksobmann im Unterpustertal/Gardertal Davide Complojer und der ehemalige Bezirksobmann sowie Initiator von „Abenteuer Handwerk“, Josef Schwärzer. Karin Huber vertrat das Berufsbildungszentrum Bruneck, welches freundlicherweise die Aula für die Prämierungsveranstaltung zur Verfügung gestellt hat.

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und würdigte die kreativen Bemühungen der Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Arbeiten ein starkes Zeichen für handwerkliches Geschick und künstlerischen Ausdruck setzten.