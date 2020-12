Provokante Aktion: „Wir wären gerne für euch da …“

Bozen – „Wir wären gerne für euch da … ABER wir dürfen nicht“ lautet das Motto einer Aktion, welche der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) heute für seine Mitglieder im Bar- und Gastronomiebereich lanciert hat. Damit reagiert der HGV auf die Entscheidung der Landesregierung, dass auch in Südtirol die Bar- und Gastronomiebetriebe von 24. Dezember bis 6. Januar geschlossen bleiben müssen.

In den letzten Tagen hat sich der HGV mit Nachdruck für eine Südtiroler Regelung für die Bar- und Gastronomiebetriebe eingesetzt. „Nun werden diese Betriebe heuer bereits zum dritten Mal in den Lockdown versetzt und das in einer Zeit, in der sie rund 20 Prozent ihres Jahresumsatzes erwirtschaften. Der Unmut unter den Bar- und Restaurantbetreibern ist deshalb vollkommen berechtigt“, urteilt HGV-Präsident Manfred Pinzger.

Das Präsidium des HGV und der Landesausschuss haben sich aus aktuellem Anlass erneut mit der schwierigen Situation der Bar- und Gastronomiebetriebe befasst und beschlossen, als Zeichen des Unmutes eine Plakat- und Social Media-Kampagne zu starten. Die Aktion steht unter dem Motto „Wir wären gerne für euch da … ABER wir dürfen nicht“ versehen mit den Hashtags #lasstunsarbeiten und #wirliebengastro. Die Bar- und Restaurantbetreiber werden dazu aufgerufen, Plakate an der Eingangstür ihrer Betriebe anzubringen und sich so aktiv an der Aktion zu beteiligen.

Zudem startet mit Donnerstag, 24. Dezember, eine entsprechende Social Media-Kampagne. Der HGV verweist auch darauf, dass die bevorstehenden Feiertage Anlass für Treffen, private Feiern und Familienessen sind. Besser wäre es gewesen, diese Treffen könnten in Gastbetrieben stattfinden, wo seitens des Gastgebers für die Einhaltung der Corona-Auflagen gesorgt wird, schreibt der HGV abschließend in der Presseaussendung.