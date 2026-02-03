Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Pustertal: Industrie spielt tragende Rolle
Veranstaltung bei GKN Sinter Metals in Bruneck

Pustertal: Industrie spielt tragende Rolle

Dienstag, 03. Februar 2026 | 14:39 Uhr
Besichtigung
uvs
Schriftgröße

Von: mk

Bruneck – Die industriell organisierten Unternehmen leisten auch im ländlichen Raum einen unverzichtbaren Beitrag was Beschäftigung, Mehrwert und Wohlfahrt betrifft: dies wurde bei einer Veranstaltung des Bezirks Pustertal im Unternehmerverband Südtirol deutlich, die kürzlich bei der GKN Sinter Metals in Bruneck stattfand.

Die 80 Mitgliedsunternehmen des Verbandes im Pustertal sind Arbeitgeber für 5.800 Menschen, wie Bezirksvertreter Peter Rech unterstrich. „Die Realität in den Industrieunternehmen hierzulande ist geprägt von Hightech-Produktionen, automatisierten Prozessen und effizientem Einsatz von Ressourcen. Nachhaltigkeit wird gelebt, ökologisch, sozial und wirtschaftlich“, so Rech.

Damit dieser Beitrag auch weiterhin gesichert werden kann, brauchen die Produktionsbetriebe Entwicklungsmöglichkeiten in den Industrie- und Gewerbezonen. „Entscheidend ist aber auch das Thema leistbares Wohnen, wenn wir langfristig als Lebens- und Arbeitsort attraktiv sein wollen. Ebenso ist die Erreichbarkeit für das Pustertal nach wie vor zentral“, betonte Rech.

Ausgehend von der Überzeugung, dass diese Herausforderungen nur gemeinsam gelöst werden können, waren unter den rd. 80 Teilnehmenden der Veranstaltung neben den Unternehmer:innen und Manager:innen aus den Mitgliedsunternhemen auch Bürgermeister und Ratsmitglieder zahlreicher Pustertaler Gemeinden. Wie der Vize-Präsident des Unternehmerverbandes Markus Kofler unterstrich, ist dafür das gegenseitige Vertrauen ausschlaggebend. „Wir brauchen mehr Vertrauen zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen: das vereinfacht Prozesse und Abläufe, und lässt Entscheidungen und Innovationen zu.“

Nicht zufällig fand das Treffen am Sitz der GKN Sinter Metals in Bruneck statt. Am Beispiel dieses Unternehmens wurde der Zusammenhang zwischen Innovation und Produktivität klar ersichtlich. Das Unternehmen ist weltweit führender Hersteller von pulvermetallurgisch erzeugten Bauteilen. An den beiden Standorten Bruneck und Sand in Taufers mit insgesamt rd. 600 Mitarbeitenden beschäftigt sich das Unternehmen mit den komplexen Herausforderungen der Automobil- und Industriemärkte. Werksleiter Marcel Gartner erklärte: „Dank ständiger Innovation auf allen Ebenen gelingt es uns, mit immer weniger Ressourcen immer mehr Leistung zu erzielen, was insbesondere angesichts der schwierigen Lage in der Automobilbranche unerlässlich ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
72
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
46
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
40
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Kommentare
37
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 