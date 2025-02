Quästor Paolo Sartori ein Jahr im Amt: hds bedankt sich

„Gemeinsam ziehen wir an einem Strang“

Von: mk

Bozen – Mit 1. März 2025 ist Quästor Paolo Sartori genau 1 Jahr in Bozen im Amt. Der Wirtschaftsverband hds nimmt dies zum Anlass, um ihm für seine bisherige erfolgreiche Tätigkeit und für seine strenge Hand rund um Ordnung und Sicherheit zu danken.

„Der hds setzt sich für eine gezielte wirtschaftliche Entwicklung in Südtirols Orten und Städten ein, um die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Sicherheit spielt dabei eine zentrale Rolle – denn ein lebendiger Wirtschaftsraum kann nur dort gedeihen, wo sich Menschen wohl und geschützt fühlen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.

In den vergangenen zehn Jahren ist das Sicherheitsgefühl vieler Südtirolerinnen und Südtiroler gesunken, was zu einer wachsenden gesellschaftlichen Herausforderung wurde. „Dank der Arbeit von Quästor Paolo Sartori und seinem Team konnte dieses Sicherheitsgefühl im vergangenen Jahr spürbar gestärkt werden“, so Moser.

Doch Sicherheit bedeutet nicht nur die Umsetzung konkreter Maßnahmen, sondern auch eine offene Kommunikation und die Sensibilisierung der Bevölkerung. „Nur gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, in dem sich alle sicher und wohl fühlen. Deshalb bleibt unsere Zusammenarbeit essenziell – der Quästor kann weiterhin auf unsere volle Unterstützung zählen“, betont hds-Präsident Philipp Moser.

Quästor Sartori setzt viel auf das Netzwerk und den kontinuierlichen Austausch zwischen Ordnungshütern, Behörden, Politik, Wirtschaftstreibenden und Betroffenen, um die Kriminalität zu bekämpfen: „Es geht darum, gemeinsam die Sicherheit für Unternehmer und Bevölkerung gleichermaßen zu verbessern!“, so Moser weiter.

Der hds organisiert regelmäßige gemeinsame Sicherheitsgipfel mit dem Quästor, den Ordnungshütern und der zuständigen Landesrätin Sicherheit und Gewaltprävention, Ulli Mair, die seit knapp über einem Jahr das neue Assessorat für Sicherheit führt. „Unser Dank geht auch an die Landesrätin für ihre Bemühungen und ihren Einsatz. Die Zusammenarbeit ist hervorragend“, unterstreicht Moser.