Raiffeisen Offener Pensionsfonds setzt Wachstumskurs fort

Bozen – Der Raiffeisen Offener Pensionsfonds ist auch 2024 gewachsen: Er zählt über 60.000 eingeschriebene Südtiroler*innen und verwaltet ein Vermögen von fast 1,3 Milliarden Euro. Die Wertentwicklung aller Investitionslinien war auch im Jahr 2024 solide.

2024 war ein besonders positives Jahr für den Aktienmarkt, während der Rentenmarkt eine differenzierte Entwicklung aufwies. Dank des soliden Wirtschaftswachstums, der anhaltenden Zugkraft der großen Technologieunternehmen und der globalen Leitzinssenkungen erzielte der amerikanische Aktienmarkt satte Kursgewinne. Bei den europäischen Aktienmärkten machte sich die Schwäche der Wirtschaft und der geringe Anteil am KI-Trend bemerkbar. Deshalb schlossen sie nicht an die Ergebnisse der amerikanischen Aktienmärkte an, aber erreichten trotzdem ein deutliches Plus. Im Gegensatz dazu war die Bilanz des Anleihenmarktes uneinheitlicher. Während die Kurse der kurzfristigen Anleihen gestiegen sind, zeigten die längerfristigen Anleihen einen Seitwärtstrend.

Vermögen steigt auf 1,3 Milliarden

Das verwaltete Vermögen des Raiffeisen Pensionsfonds ist weiter kräftig gewachsen. Es ist im Jahr 2024 um weitere 143 Mio. Euro angestiegen und liegt nun bei rund 1,3 Milliarden Euro (+12,5 Prozent). „Damit zählt der Raiffeisen Offener Pensionsfonds mittlerweile zu den größten offenen Pensionsfonds in Italien. Ein enormer Vertrauensbeweis für uns, wenn man bedenkt, dass wir nur in Südtirol präsent sind“, so der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank, Simon Ladurner.

Starker Zuwachs der Eingeschriebenen

Im Jahr 2024 haben sich weitere 4.000 Mitglieder in den Raiffeisen Pensionsfonds eingeschrieben; das ist ein Plus von über sieben Prozent. „Erfreulich ist, dass sich immer mehr junge Menschen für den Beitritt zum Raiffeisen Offener Pensionsfonds entscheiden und die Wichtigkeit ihrer eigenen Absicherung erkannt haben“, so der Leiter der Abteilung Pensionsfonds Gerhard Unterkircher. Am 31. Dezember 2024 zählte der Raiffeisen Pensionsfonds über 60.000 Mitglieder.

Plus in allen Linien

Alle Investitionslinien des Raiffeisen Pensionsfonds liegen im Plus. Die Investitionslinie „Dynamic“, mit einer Aktienquote von zirka 65 Prozent, erzielte eine Jahresnettorendite von 5,3 Prozent. Die Linie „Activity“, deren Aktienquote bei ungefähr 25 Prozent liegt, legte um 2,65 Prozent zu. Die Investitionslinie „Safe“, welche ausschließlich in Anleihen investiert, brachte ein Plus von 0,98 Prozent. Die Performance der Linie „Guaranty“, die eine Kapitalgarantie vorsieht, lag Ende Dezember bei 2,31 Prozent.