Brixen – Ab 1. Februar 2021 gelten im Recyclinghof Brixen neue Öffnungszeiten: Der Recyclinghof in der Alfred-Ammon-Straße steht den Bürgerinnen und Bürgern von Brixen, Vahrn und Natz-Schabs von Montag bis Freitag durchgehend von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr zur Verfügung; samstags ist der Recyclinghof von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr offen.

„Das sind ganze 52,5 Stunden pro Woche, die die zentrale Abfallsammelstelle für die insgesamt 14.500 Kunden der drei Gemeinden offen hält“, sagt Karl Michaeler, der Geschäftsführer der Stadtwerke Brixen AG. „Wir öffnen in der Früh eine Viertelstunde früher als bisher, samstags bleibt der Recyclinghof eine halbe Stunde länger offen. Am Nachmittag schließen wir um 17.00 Uhr, weil wir festgestellt haben, dass nur wenige Kunden ihre Wertstoffe am späten Nachmittag anliefern.“

Im abgelaufenen Jahr 2020 zählte die Stadtwerke Brixen AG 83.232 Zutritte. Pro Tag nutzen im Schnitt 300 Kunden den Recyclinghof Brixen, um ihre Wertstoffe oder Sonderabfälle zu entsorgen. „Dank des digitalen Zugangssystems können wir die Besucherzahlen genau erfassen“, sagt Michele Bellucco, der Leiter der Umweltdienste, „und die Öffnungszeiten in Folge den Bedürfnissen der Kunden anpassen.“

Vor allem samstags und frühmorgens ist der Zulauf groß. „Wir sind sicher, mit den neuen Öffnungszeiten den Bürgerinnen und Bürgern einen Schritt weiter entgegen zu kommen“, sagt Umweltstadtrat Peter Natter. „Mit dem früheren Öffnen am Morgen und der verlängerten Öffnungszeit samstagmittags werden die Stoßzeiten entzerrt.“

„Wer nur wenige Wertstoffe entsorgen muss“, rät Michele Bellucco, „kann auch außerhalb des Recyclinghofs parken bzw. mit dem Fahrrad kommen und mit seiner personalisierten Karte den Fußgängerzugang benutzen.“