Registrierung von Viehbeständen: Unterstützung bei der Umstellung

Von: luk

Bozen – Rinder, Schafe, Ziegen, Pferdeartige, Schweine, Kameliden müssen in der Viehdatenbank eingetragen sein. Anfang Februar ist die Umstellung vom landwirtschaftlichen Informationssystem Lafis auf die nationale Datenbank (Banca Dati Nazionale BDN) VetInfo erfolgt (LPA hat berichtet).

“Seit dem 4. Februar müssen Eintragungen in der nationalen Datenbank vorgenommen werden, das Lafis steht seither nicht mehr zur Verfügung“, fasst Landestierarzt Paolo Zambotto zusammen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Inhalte und Formulare auf dem Internetportal zum Teil auf Deutsch verfügbar sind. Alle Tierarten – auch Rinder, Schafe und Ziegen – werden demnach direkt über das nationale Portal des Gesundheitsministeriums VetInfo verwaltet, in dem bereits unter anderem Pferde, Schweine, Geflügel, Fische und Bienen erfasst sind. “Die Umstellung hat funktioniert”, unterstreicht Landestierarzt Zambotto: “Mit Tutorials und Broschüren informieren wir über den neuen Modus.”

Die Benutzerkonten aller in Classyfarm registrierten landwirtschaftlichen Betriebe sind aktiviert, sodass diese seit der Abschaltung von LafisVet ohne weitere Formalitäten direkt in VetInfo die Verwaltung der eigenen Tiere vornehmen können, wie etwa die Registrierung von Tierbewegungen. Landwirtschaftliche Betriebe, die nicht in Classyfarm registriert sind, können über VetInfo ein Benutzerkonto beantragen.

Informationen und Anleitungen können auf der Website des Landestierärztlichen Dienstes landwirtschaft.provinz.bz.it/de/publikationen eingesehen werden: die Anleitung zum Erstellen eines Benutzerkontos der Banca Dati Nazionale BDN; außerdem eine Anleitung, wie im Portal VetInfo das Stallregister für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine abgefragt werden kann, und die Anleitung zum Erstellen des Begleitmodells in der nationalen Datenbank.

Der Ausgabe der Fachzeitschrift des Südtiroler Bauernbundes “Südtiroler Landwirt” vom 6. März liegt eine gemeinsam erarbeitete Informationsbroschüre mit dem Titel “Tierdatenbank VetInfo” bei: darin werden das Verfahren zur Beantragung eines Benutzerkontos, die Erstellung des Begleitdokumentes und die Einsichtnahme in das Stallregister ausführlich und anschaulich erklärt.