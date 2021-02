“Reisen macht glücklich”

Bozen – “Positiv denken, motiviert bleiben und nicht aufgeben: Das waren und sind nach wie vor die große Herausforderung für die Südtiroler Reisebüros. Unsere Betriebe und die vielen Mitarbeiter sind trotz der aktuellen Lage zuversichtlich“, betont der Präsident der Reisebüros im hds, Martin Pichler.

“Die Sehnsucht bei den Südtirolern nach Urlaub und Reisen ist groß. Träumen ist erlaubt und buchen auch schon möglich – und das mit vielen vorteilhaften Angeboten wie Frühbucherermäßigungen, Kinderfestpreise sowie flexiblen Bedingungen bei Stornierung und Umbuchung“, erklärt Pichler.

“Sicherheit und Flexibilität bei der Reiseplanung 2021 stehen an erster Stelle. So bieten viele Veranstalter gegen einen kleinen, nicht erstattbaren Aufpreis eine gebührenfreie Umbuchungs- und Stornomöglichkeit von 45 bis sieben Tagen vor Anreise an. Weiters werden viele Frühbucher-Ermäßigungen und Kinderfestpreise bei Abschluss einer Buchung bis 31. März 2021 angeboten”, so Pichler.

„Alle Urlaubs- und Reisewilligen können von diesen preislichen Vorteilen profitieren, bleiben trotzdem flexibel und können somit die Vorfreude auf den nächsten Urlaub unbeschwert genießen“, so der Präsident der Reisebüros im hds.

“Die Südtiroler Reisebüros mit ihren professionellen Mitarbeitern sind vor, während und nach der Reise immer an der Seite ihrer Kunden und sind auch in Krisenzeiten erreichbar. Wir sind überzeugt, dass unser kompetenter und persönlicher Service, wo Menschen für Menschen da sind, weiterhin sehr geschätzt wird und somit auch die Reisebüros in Zukunft ihre Berechtigung und Bedeutung haben“, so Martin Pichler abschließend.