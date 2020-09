Reparatur-Café als Teil der Aktionstage Politische Bildung

Bozen – Zum Tag der Bildungsausschüsse wurde der Bozner Universitätsplatz zum Reparatur-Café: Gebrauchtgegenstände wurden kostenlos repariert und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Im Nachgang des diesjährigen Tages der Bildungsausschüsse am gestrigen 23. September eröffnete heute ein Pop-Up-Reparatur-Café auf dem Universitätsplatz in Bozen. Dabei haben ehrenamtlich tätige Fachleuten für drei Stunden kaputte Gegenstände kostenlos repariert. Interessierte erhielten zudem Informationen über die verschiedenen Reparatur-Cafés im ganzen Land und auch darüber, wie sie selbst in ihrer Stadt oder ihrem Dorf ein solches Café errichten könnten. In Welsberg-Taisten eröffnet in Kürze das siebte Südtiroler Repair-Cafè.

Sieben Reparatur-Cafés in ganz Südtirol

“Das Repair-Café mitten im Herzen von Bozen ist Teil unserer Aktionstage unter dem Motto ‘Klimaschutz: Wir sind gefragt’. Die Cafés werden immer beliebter und sie sind eine konkrete Maßnahme zum Klimaschutz. Reparieren statt wegwerfen schont unsere Ressourcen und reduziert den Müll”, sagt Astrid Crepaz, Mitarbeiterin im Landesamt für Weiterbildung. Florian Meyer vom Ost-West-Club zählt zu den Begründern des ersten Reparatur-Cafés in Südtirol in Meran. Er erinnert sich: “Das erste Jahr war etwas mühsam. Wir mussten erstmal bekannt werden, es musste sich rumsprechen. Inzwischen nehmen wir bei jedem Termin rund 50 Reparaturen vor. Ich schätze, dass wir seit unserer Gründung 2015 rund 5000 Gegenstände allein in Meran repariert haben”. Dazu zählen Kuscheltiere der Kleinsten und Elektrogeräte der Älteren. “Bei uns wird nicht nur repariert, es wird mit angepackt und dabei dazugelernt. Die offenen Reparatur-Werkstätten sind auch Orte, an denen Menschen Gesellschaft finden und plauschen können. Wir sind ein inklusiver Zusammenschluss.”

Aktionstage Politische Bildung heuer im Herbst

Das Reparatur-Cafés Bozen ist Teil der Aktionstage Politische Bildung des Amtes für Weiterbildung. Diese wurden coronabedingt aus dem Frühjahr in den September verschoben. Dabei werden die verschiedenen Organisationen, Bildungseinrichtungen und -Veranstalter aufgerufen, im Aktionszeitraum eine Veranstaltung zu organisieren. Durch den gebündelten und gemeinsam beworbenen Auftritt wird der politischen Bildungsarbeit mehr Sichtbarkeit gegeben.