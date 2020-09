Reparatur-Café am Bozner Universitätsplatz nur heute

Bozen – Das Reparatur-Café in Bozen findet wetterbedingt ausschließlich heute, 14.00 bis 17.00 Uhr am Bozner Universitätsplatz statt. Ursprünglich waren drei Tage dafür geplant. Die Eröffnung ist um 14.00 Uhr.

Die offene Reparaturwerkstätte, sollte am gestrigen Tag der Bildungsausschüsse, dem Mittwoch, 23. September 2020, am Universitätsplatz in Bozen ihren Betrieb aufnehmen und bis Freitag geöffnet haben. Aufgrund der Wetterverhältnisse findet sie nun ausschließlich am heutigen Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.

Informationen zu den Reparatur-Cafès finden Interessierte in den bisherigen Berichten der Landespresseagentur. Zudem gibt es Informationen zu dieser und den verschiedenen weiteren Veranstaltungen und Initiativen auf der Webseite des Landes www.provinz.bz.it/politische-Bildung und auf www.facebook/aktionstagebz veröffentlicht.