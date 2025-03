Riggertalbrücke: Schwerverkehr darf ab Ende Mai wieder rollen

Von: luk

Schabs – Seit dem Jänner 2025 sind auf der Riggertalbrücke Verstärkungs- und Sanierungsarbeiten im Gang. Die Brücke ist derzeit für den Schwerverkehr gesperrt. Nun wurde der Zuschlag für die Metall- und Stahlkonstruktion vergeben und die Bauphasen wurden definiert. Bis Ende Mai soll auch das Fahrverbot für den Schwerverkehr aufgehoben werden, sodass dann die Brücke, laut Planung des Ressorts Infrastrukturen und Mobilität, wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein wird.

“Wir haben von Anfang an darauf geachtet, den Verkehr so proaktiv wie möglich zu steuern, damit die Beeinträchtigungen für Pendlerinnen und Pendler, Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich bleiben. Die Montage der massiven Stahlteile erfordert höchste Präzision und sorgfältige Planung”, betont Martin Vallazza, der Direktor des Ressorts Infrastrukturen und Mobilität.

Der erste Brückenträger wird mit sechs bis sieben Tonnen schweren Stahlstücken verstärkt und dann mit Stahlseilen verspannt. Diese Arbeiten sind derzeit im Gang und werden bis 18. April abgeschlossen sein. Rund zwei Wochen vorher wird die Brücke wegen der Montagearbeiten nur einspurig befahrbar sein. In der Osterzeit und den folgenden Feiertagen, also vom 18. April bis zum 5. Mai, sei dann ein Befahren beider Spuren wieder möglich, um das verstärkte Verkehrsaufkommen bewältigen zu können.

Ab dem 5. Mai ist dann die Verstärkung des zweiten Brückenträgers vorgesehen, damit bis Ende Mai das Fahrverbot für den Schwerverkehr aufgehoben werden kann. Im Juni seien dann noch Asphaltierungsarbeiten in den Nachtstunden vorgesehen, die Verkehrsbehinderungen sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden.

Verkehrsmanagement und technische Herausforderungen

Die Stahl- und Vorspannarbeiten an der Riggertalbrücke sind besonders aufwendig und schwierig, da während der Montage der schweren Stahlbauteile die Brücke aufgebrochen werden muss, um die Stahlbauteile von oben einheben zu können.