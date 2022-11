Rittner Seilbahn: Wartungs- und Revisionsarbeiten stehen an

Bozen/Oberbozen – Wie jedes Jahr finden auch heuer im November die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungs- und Revisionsarbeiten an der Rittner Seilbahn statt. Von Montag, 7. November bis einschließlich Dienstag, 22. November bleibt die Seilbahn daher außer Betrieb.

Der Ersatzbus mit der Fahrplannummer 161B verkehrt fast durchwegs stündlich zwischen Oberbozen und der Talstation der Rittner Seilbahn. In Oberbozen startet der erste Bus frühmorgens um 6.45 Uhr (an Werktagen), die letzte Abendverbindung startet um 21.20 Uhr. An der Talstation in Bozen fährt der letzte Bus abends um 20.35 ab, dieser Bus fährt auch über Klobenstein. Für Fahrten zwischen Bozen und dem Rittner Hochplateau steht natürlich auch die gewohnte Buslinie 165 zur Verfügung mit halbstündlichen bzw. stündlichen Verbindungen.

Die Rittner Schmalspurbahn fährt im Zeitraum der Wartungsarbeiten mit reduziertem Fahrplan, sie verkehrt nur stündlich. Letzte Abfahrt in Klobenstein um 20.08 Uhr, letzte Abfahrt in Oberbozen um 20.36 Uhr.