Sacher in Wien unter den 50 besten Hotels weltweit

Montag, 03. November 2025 | 12:08 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ
Von: apa

Im Hotel Sacher in Wien freut man sich über eine besondere Auszeichnung: Das über mehr als 150 Zimmer verfügende Fünf-Sterne-Haus bei der Oper wurde in die Liste der “World’s Best 50 Hotels 2025” aufgenommen. Das Ranking wird von internationalen Branchenfachleuten erstellt. In der dritten Ausgabe ist das Sacher nun als Neuzugang auf dem 49. Platz zu finden. Bei einem Medientermin am Montag wurde die Würdigung gefeiert.

Man sei als einziges Hotel in Österreich, Deutschland und der Schweiz in der Liste zu finden, wurde betont. “Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den ‘The World’s 50 Best Hotels’ zählt. Als einziges Hotel im deutschsprachigen Raum ist diese Auszeichnung eine große Ehre”, hob Hoteldirektor Andreas Keese hervor.

Das Ranking wurde im Rahmen einer Zeremonie in London bekannt gegeben. Auf den vorderen Plätzen finden sich vor allem Luxusherbergen in Asien. Zum Spitzenreiter wurde das Rosewood-Hotel in Hongkong gekürt.

