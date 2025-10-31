Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > „Sag jetzt, wer du bist – erklär deine Sprachgruppe!“
Apell der Jungen im hds

„Sag jetzt, wer du bist – erklär deine Sprachgruppe!“

Freitag, 31. Oktober 2025 | 09:50 Uhr
Bozen – Viele junge Südtirolerinnen und Südtiroler kennen das erst, wenn es zu spät ist: Man hat die Matura in der Tasche, freut sich auf das erste Arbeitsverhältnis oder beantragt eine Förderung – und plötzlich kommt die Überraschung: „Wie, ich habe keine Sprachgruppenzugehörigkeit erklärt?“

Diese Erfahrung hören die Jungen im hds immer öfter. Deshalb starten sie jetzt einen Appell an alle 18-Jährigen in Südtirol: Nimm dir wenige Minuten Zeit und erklär deine Sprachgruppenzugehörigkeit!

Ein kleiner Schritt mit großer Bedeutung

Die Sprachgruppenzugehörigkeit ist keine Formalität. Sie entscheidet darüber, wer Zugang zu bestimmten öffentlichen Diensten und Förderungen hat – von Wohnbauförderungen bis hin zu öffentlichen Wettbewerben. Wer sie nicht erklärt hat, kann bei wichtigen Anträgen oder Bewerbungen schnell auf Hindernisse stoßen.

„Wir bekommen regelmäßig Rückmeldungen von jungen Menschen, die erst beim Beitragsansuchen oder bei einer Bewerbung merken, dass sie gar keine Erklärung abgegeben haben“, erzählen Gabriel Schenk, Präsident der Jungen im hds, und Vizepräsidentin Valentina Pezzei. „Dabei ist der Vorgang wirklich einfach – und eröffnet viele Möglichkeiten. Wir möchten die Jugendlichen motivieren, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen.“

Identität zeigen, Zukunft gestalten

Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung ist auch ein Bekenntnis zur eigenen Identität – und ein Beitrag zum Zusammenleben in Südtirol. Wer sich bewusst für seine Sprachgruppe entscheidet, gestaltet aktiv mit, wie vielfältig und lebendig unser Land bleibt.

„Unsere Botschaft ist einfach“, so Schenk und Pezzei: „Sei vorbereitet, bevor du’s brauchst. Die Sprachgruppenzugehörigkeit zu erklären, dauert nur kurz – aber sie kann in vielen Lebenssituationen entscheidend sein.“

Die Erklärung kann beim zuständigen Gericht oder über die Landesverwaltung eingereicht werden. Alle Infos und das Formular gibt es auf der Website des Landesgerichtes Bozen: www.tribunale.bolzano.it

Bezirk: Bozen

