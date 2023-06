Sasa Academy: Erste Absolventen im Liniendienst

Bozen – Nach sieben Monaten intensiver Ausbildung haben die ersten drei Teilnehmer der Sasa Academy alle notwendigen Prüfungen bestanden und sind nun bereit für den Liniendienst.

Busfahrerinnen und Busfahrer sind stark nachgefragt. Um mehr Menschen für dieses Berufsfeld zu gewinnen, hat die Inhouse-Gesellschaft Sasa AG 2022 ein betriebsinternes, bezahltes Ausbildungsprogramm gestartet. Die ersten drei Abgänger der Sasa Academy sind nun bereit für den Einsatz im Liniendienst. Gemeinsam mit Sasa-Präsidentin Astrid Kofler und Sasa-Direktor Ruggero Rossi de Mio hat Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider den ersten Absolventen gratuliert.

“Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass jetzt die ersten Absolventen der Sasa Acadamy ihre Ausbildung erfolgreich bestanden haben und bereits voller Tatendrang sind, nun ihren neuen Job als Fahrer bei der Sasa ausüben zu dürfen. Durch diese Initiative wollen wir auch in Zukunft noch weitere gut ausgebildete und motivierte Fahrer für die Sasa bekommen”, führt Landesrat Alfreider aus.

In den vergangenen sieben Monaten haben die Teilnehmer der Sasa Academy den D-Führerschein sowie den Fahrqualifizierungsnachweis (CQC) erlangt und einen Sprach- und Sicherheitskurs sowie Kurse im Bereich Konfliktmanagement besucht. In den ersten Tagen wurden die neuen Busfahrer von erfahrenen Kollegen begleitet, jetzt sind sie bereits selbstständig im Liniendienst in Bozen im Einsatz.

Sasa-Präsidentin Kofler freut sich über die ersten Absolventen: “Mit der Sasa Academy wollen wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Beruf begeistern, die Qualität unserer Dienste laufend verbessern und die Fahrer langfristig an Sasa binden.” Aktuell besuchen 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sasa Academy: Eine neue Klasse mit zehn Teilnehmenden hat die Ausbildung in dieser Woche (12. Juni) begonnen. Sechs Teilnehmerinnen fehlt noch die letzte Prüfung, bevor es auch für sie schon bald in den Liniendienst geht.