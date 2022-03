SBB: Jahresversammlung der Burggräfler Senioren

Meran – Am letzten Samstag fand im Kolpinghaus in Obermais/Meran die Jahresversammlung des Bezirks Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund statt. Im Mittelpunkt stand der Vortrag „Achtsamkeit in den Gesprächen und Wertschätzung im Umgang miteinander“ von Josef Torggler, dem Seniorenseelsorger der Diözese Bozen-Brixen.

Die Präsidentin des Bezirks Burggrafenamt der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, Marianna Egger, freute sich sehr, die Vertreter der Ortsgruppen ihres Bezirks zur ersten Jahresversammlung in Präsenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie begrüßen zu dürfen. „Die Pandemie hat uns hart getroffen und viele Senioren sind in dieser Zeit richtig einsam geworden. Lange haben wir nichts machen können, aber jetzt bin ich zuversichtlich, dass sich wieder alles normalisiert. Es sehnen sich auf jeden Fall alle sehr danach“, sagte sie.

Weiters dankte Egger den Mitgliedern des Bezirksausschusses für ihre Arbeit in der letzten Zeit, denn nur gemeinsam könne man etwas bewegen. Erfreut war die Bezirkspräsidentin auch darüber, dass einige Ehrengäste der Einladung ins Kolpinghaus gefolgt waren: Bernhard Burger, SBB-Bezirksobmann Burggrafenamt, und Iris Karnutsch Zipperle, SBO-Bezirksausschussmitglied Burggrafenamt, sowie die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung, Theresia Agreiter Larcher, und ihre beiden Stellvertreter Johann Weissensteiner und Rita Vantsch Verginer.

Tätigkeit trotz Corona-Pandemie

Dass der Bezirk Burggrafenamt trotz Corona-Pandemie nicht ganz untätig war, zeigte sich im anschließenden Rückblick auf die Tätigkeit im Jahr 2021: „Am Beginn des Jahres haben wir die Ausschüsse auf Orts-, Bezirks- und Landesebene neu gewählt, und zwar mittels Briefwahl. Trotz anfänglicher Skepsis sind die Wahlen sehr gut verlaufen und wir konnten in allen Gremien wieder gut weiterarbeiten“, zeigte sich Marianna Egger erfreut. Am 25. Juli trug der Bezirk im Gasthaus „Tiroler Kreuz“ in Dorf Tirol seine 20-Jahr-Feier aus. Im Zentrum standen dabei die Ehrungen von vier verdienten Funktionären des Bezirks, Johann Pichler aus St. Martin in Passeier, Matthias Waibl aus Dorf Tirol, Berta Egger Duregger aus Vöran und Cäcilia Waldner Weger aus Laurein. Am 5. Oktober führte der Herbstausflug die Senioren ins Eggental und über den Karerpass nach Völser Aicha zum „Stampferhof“, wo eine Betriebsbesichtigung auf dem Programm stand. Am 24. November wurde beim „Wieslerhof“ in Burgstall eine erweiterte Bezirksausschusssitzung abgehalten. Heuer hätten die Funktionäre ebenfalls wieder einiges vor, wie die stellvertretende Bezirkspräsidentin Maria Raffl Raffl anschließend schilderte: „Neben der heutigen Bezirksversammlung sollen unter anderem ein Preiswatten in St. Martin in Passeier, eine Sommerwanderung in Mölten, das Bezirksfestl und ein Herbstausflug zu den deutschen Gemeinden im Trentino veranstaltet werden.“

Thema „Kommunikation“ im Mittelpunkt

Schließlich begrüßte Marianna Egger den Seniorenseelsorger der Diözese Bozen-Brixen, Josef Torggler, der als Referent anwesend war. In seinem Vortrag „Achtsamkeit in den Gesprächen und Wertschätzung im Umgang miteinander“ erklärte er, dass das Gespräch miteinander das Wichtigste sei, denn der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht daher den Austausch mit den anderen. Worte hätten eine große Wirkung, im positiven wie im

negativen Sinn. Sie können aufbauend und heilend wirken, aber durch Worte könne man auch schuldig werden. Die Grundregeln für ein gelungenes Gespräch seien: aktives Zuhören, Ich-Botschaften senden und nicht verletzende Du-Botschaften sowie Kompromissbereitschaft. „Ihre Ausführungen sind heute ganz besonders wertvoll für uns, denn wir freuen uns jetzt alle auf die Gespräche, die uns in der Vergangenheit so sehr gefehlt haben“, unterstrich Egger im Anschluss an den Vortrag.

Am Ende überbrachten die anwesenden Ehrengäste ihre Grußworte. Alle gratulierten dem Bezirk zu seiner Tätigkeit und erklärten, dass die „Aufbruchstimmung“ nun überall spürbar sei, und sich alle darauf freuten, wieder etwas miteinander zu unternehmen. Die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, Theresia Agreiter Larcher, nutzte ihre Grußworte, um das neue Leitbild der Vereinigung vorzustellen.