Schenkung im Zeichen der Solidarität

Von: mk

Bozen – Die Volksbank hat einen Schenkungsvertrag mit „Nemo“ unterzeichnet, einem Verein, der sich um Kinder mit chronischen und komplexen Krankheiten kümmert. Die Volksbank beteiligt sich am Crowdfunding für den Bau eines Aufenthaltsraums für Kinder, die im Day Hospital beim Krankenhaus Bozen auf eine Untersuchung warten.

Der Raum verfügt über eine Fläche von rund 160 Quadratmeter und ist von der Pädiatrie aus direkt zugänglich. Die eigens dafür ausgesuchte grüne Wandfarbe hat den Zweck, eine gelassene und ruhige Atmosphäre zu vermitteln. Das Projekt wurde vom Verein Nemo initiiert, der im Bozner Krankenhaus einen Aufenthaltsraum für Kinder mit chronisch-komplexen Krankheiten errichtet, die sich dort häufigen Untersuchungen oder Behandlungen unterziehen müssen. Auch Kinder, die in der Kinderonkologie behandelt werden, profitieren von diesem neuen Aufenthaltsraum. Die Struktur wird im bestehenden zentralen Atrium links des Haupteingangs untergebracht. Die Arbeiten haben bereits im März 2023 begonnen. Der erste Teil der Struktur wird in den kommenden Wochen errichtet. Der neue Wartebereich ist so konzipiert, dass er Kindern Ruhe und einen Rückzugsort bietet: Hier können sie spielen, Hausaufgaben machen und schlichtweg Kind sein. Die an den Außenseiten abgerundete Struktur verfügt über großflächige Glaswände, die durch Vorhänge abgeschirmt werden können, um ein Höchstmaß an Privatsphäre zu gewährleisten.

Die Volksbank setzt ihr Engagement zur Unterstützung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen fort. Ziel ist es, besondere fragile Personengruppen mit konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Dazu zählen auch Initiativen im medizinischen Bereich. Der Schenkungsvertrag wurde diese Woche am Sitz der Volksbank von Lydia Pescollderungg, Präsidentin des Vereins Nemo, dem Volksbank Generaldirektor Alberto Naef und der Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit Manuela Miorelli unterzeichnet.

„Die Volksbank betrachtet es als Privileg, zur Verwirklichung dieser Initiative beizutragen, die einen hohen moralischen und sozialen Wert hat. Das Projekt, in dessen Mittelpunkt der Solidaritätsgedanke steht, entspricht unserer Philosophie als regionale und kundennahe Bank. Wir engagieren uns insbesondere für Personengruppen in der Gesellschaft, die Unterstützung benötigen, beispielweise für Kinder, die im Bozner Krankenhaus behandelt werden müssen. Mit solch wertvollen Initiativen und Partnern an unserer Seite können wir unserer Rolle als lokaler Akteur gerecht werden, der sich für das Gemeinwohl einsetzt. Wir danken dem Verein Nemo für die wertvolle Arbeit, die er leistet, um die Lebensqualität von Kindern mit chronisch-komplexen Krankheiten zu verbessern”, sagt Volksbank Generaldirektor Alberto Naef.

„Wir freuen uns, die Initiative zur Schaffung einer angenehmen und entspannenden Umgebung für junge Patienten und deren Familien, die sich einer Behandlung oder Visite unterziehen, unterstützen zu können. Nachdem wir bereits mit dem Projekt des Vereins Alzheimer Südtirol Alto Adige einen greifbaren Beitrag für Betroffene und ihre Angehörigen geleistet haben, möchten wir nun chronisch erkrankten Kindern helfen, die dank Nemo künftig einen eigenen Raum zur Verfügung haben, dessen Materialien, Formen und Farben sorgfältig und kindgerecht ausgewählt wurden“, ergänzt Manuela Miorelli, Leiterin Nachhaltigkeit der Volksbank.