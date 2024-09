Schülertransporte in Gais, Pfalzen und Welsberg ab 30. September

Von: luk

Gais/Pfalzen – Die Kinder und Jugendliche, die in den Gemeinden Gais, Pfalzen und Welsberg-Taisten außerhalb der Dörfer wohnen, werden ab 30. September wieder mit dem Kleinbus zur Schule und wieder nach Hause gebracht. Das Konsortium Südtiroler Mietwagenunternehmer KSM, das Schülertransporte fürs Land erbringt, konnte den Dienst einem Mitglied zuweisen.

Dank der frühen Planung durch die Ämter in den Ressorts für Bildung und Mobilität seien bereits bei Schulstart 98 Prozent der Schülerverkehrsdienste sichergestellt gewesen und nun werde eine weitere Lücke geschlossen, zeigen sich Bildungslandesrat Philipp Achammer und Mobilitätslandsrat Daniel Alfreider zufrieden. Der Schülerverkehr sei ein wichtiger Dienst der öffentlichen Hand, vor allem um die Kinder und Jugendlichen, die in Weilern oder auf einzelnen Höfen wohnen, sicher zur Schule und zurückzubringen, so Achammer und Alfreider. Pro Jahr investiert das Land rund 8 Millionen Euro in diese Schülerverkehrsdienste, was pro Schüler oder Schülerin etwa 2000 Euro ausmacht.

Gedacht sind die Schülerverkehrsdienste für die rund 4000 Schülerinnen und Schüler, die nicht auf die Liniendienste zurückgreifen können, weil die Haltestellen zu weit vom Wohnort entfernt sind. Derzeit erbringt das Konsortium Südtiroler Mietwagenunternehmer (KSM) die Dienste, die aufgrund der beim Amt für Schulfürsorge zusammenlaufenden Anträge organisiert werden.