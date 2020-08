Schulstart steht bevor: Noch offene Fragen beim Schülertransport

Sitzplätze in Öffis sollen halbiert werden

Bozen – Drei Wochen vor Schulstart ist in Sachen Schülertransport noch vieles unklar. Auch weil Rom auch nach dem 1. September die Sitzplätze in den Öffis halbieren will, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Wenigstens für rund 4.000 Grund- und Mittelschüler im Land ist mit Schulbeginn der tägliche Transport im Kleinbus gesichert. Weit weniger klar ist die Situation für jene Tausende von Schülern, die täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule bzw. von dort wieder nach Hause gelangen sollen.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen „Dolomiten“-Ausgabe!