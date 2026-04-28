Seik wird Teil der Unternehmensgruppe HTI

Von: luk

Sterzing – Die Unternehmensgruppe HTI wird Mehrheitsaktionär des Südtiroler Unternehmens Seik und stärkt damit ihre Position im Bereich Materialtransport weiter. Grundlage dieses Schritts ist eine klare strategische Zielsetzung: die Entwicklung bedeutender industrieller und technologischer Synergien, die Bündelung von Kompetenzen und der weitere Ausbau des Gruppenportfolios.

HTI ist bereits führend beim Materialtransport auf schwierigem Gelände, dank Lösungen wie dem Flyingbelt – einem patentierten System, das die Vorteile von Förderbändern und Seilbahnanlagen vereint – oder Produkten wie dem sogenannten Blondin (Kabelkräne für große Infrastrukturprojekte) sowie Seilbahnsystemen für Spezialanwendungen. Zu den wichtigsten Referenzen zählen die Flyingbelt-Anlagen in Barroso (Brasilien), am Fluss Lippe in Deutschland, in Rogun (Tadschikistan) oder auf der Baustelle des Terzo Valico dei Giovi in Genua. Weitere wichtige Projekte im Bereich Materialtransport sind die Kabelkran-Systeme für den Bau von Staudämmen in Portugal, Peru und der Türkei oder die vor Kurzem erbaute Apfel-Seilbahn im Trentino.

Die Produkte von Seik ergänzen das Portfolio der HTI‑Gruppe in idealer Weise und ermöglichen es, weltweit das umfassendste und vollständigste Lösungsangebot für den Seiltransport von Material bereitzustellen: von stationären Systemen für große Nutzlasten bis zu flexiblen und spezifischen Lösungen für komplexe Baustellen und extreme Umgebungen. Außerdem soll eine solide unternehmerische Tradition der Region fortgeführt werden, die durch starke technologische Innovation und eine hohe Aufmerksamkeit für Umweltverträglichkeit geprägt ist. Diese Ausrichtung hat Seik in wenigen Jahrzehnten zu einem der weltweit führenden Player der Branche gemacht, mit bedeutenden internationalen Projekten wie etwa dem Trojena‑Staudamm in Saudi‑Arabien.

„Unser Ziel ist es, die Kontinuität des Unternehmens sicherzustellen und für unsere Kunden weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Wir möchten unseren Mitarbeitern eine langfristige Perspektive geben und schaffen jetzt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum der Firma“, sagt Michael Lantschner, Gründer und Geschäftsführer der Firma Seik.

Seik wurde 1991 gegründet und hat den Materialtransport mit modernen Seilbahnanlagen neu definiert. Vom ersten patentierten motorisierten Laufwagen bis zu Anlagen, die für den Betrieb unter extremen Bedingungen konzipiert sind, hat das Unternehmen aus Truden eine Reputation für technische Kompetenz, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Innovation aufgebaut.

Nach dem ersten großen Projekt in Indien im Jahr 2004 schlug Seik einen konsequenten internationalen Wachstumskurs ein und ist heute in 16 Ländern vertreten. Zu den repräsentativsten Entwicklungen zählen der Skydumper mit einer Nutzlast von 40 Tonnen und Energierückgewinnung, sowie der Skytruck, ein Traversenkran auf Seilen mit einer Nutzlast von 30 Tonnen, der beim Bau von Staudämmen und Brücken eingesetzt wird. Das Angebot umfasst außerdem Seilbahnen mit motorisierten Laufwagen, Seilbahnsysteme für Berghütten ( Skycargo ), Schürfwinden, Luftpipelines und kundenspezifische Systeme wie SkyX, oder den jüngsten Portalkran mit 25 Tonnen Nutzlast, der für Honduras realisiert wurde und eine Arbeitstiefe von 600 Metern erreicht. Das Unternehmen ist zudem auch im Forstsektor aktiv und bietet Ausrüstung und motorisierte Laufwagen mit fortschrittlicher Technologie ( Skytiger ).