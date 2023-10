Seilbahnen: 2021/22 war zufriedenstellende Saison

Bozen – In Sachen Seilbahnen in Südtirol waren die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie im Winterhalbjahr 2021/22 noch spürbar. Dennoch kann von einer zufriedenstellenden Saison gesprochen werden, wie das ASTAT berichtet.

122,4 Millionen Personen wurden befördert (+3,7 Prozent gegenüber dem Winterhalbjahr 2019/20). Sowohl der Sommerskilauf als auch die Ausflügler und Ausflüglerinnen, welche die Aufstiegsanlagen im Sommerhalbjahr benutzen, haben wieder die Werte wie vor der Coronapandemie erreicht.

2022 steigt die Zahl der Unfälle auf den Anlagen sowie die Zahl der Verletzten auf 15 an. In den letzten drei Jahren wurden ungefähr halb so viele Unfälle und Verletzte gezählt.