Seilbahnfahrten mit Südtirol Pass günstiger

Bozen – Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und der Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer Helmut Sartori haben kürzlich eine Aktion von Südtirolmobil und des Verbandes der Südtiroler Seilbahnunternehmen vorgestellt: In den Sommermonaten 2024 kann man mit dem Südtirol Pass zusätzlich auf 60 privaten Seilbahnanlagen zu vergünstigten Tarifen fahren! „Diese tolle Initiative ist insbesondere für die Generation 60+ ein großer Vorteil und ein konkretes Zeichen der Wertschätzung für die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel. Das sind klare politische Entscheidungen, die wir in der Politik brauchen und wofür wir Daniel Alfreider und Helmut Sartori dankbar sind”, so der Vorsitzende der Generation 60+ Otto von Dellemann.

„Mit der kürzlichen Vorstellung des Preisnachlasses wird eine entscheidende Wende in der Südtiroler Mobilitätspolitik vollzogen. Bei ca. 60 Aufstiegsanlagen in Südtirol erhalten die Südtirol Pass Besitzer einen Preisnachlass von mindestens 30 Prozent. Mobilität ist ein Stück Lebensqualität und wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und Selbständigkeit der Senioren. Für ältere Menschen bedeutet mobil sein: selbständig bleiben und nicht zuletzt wird indirekt dadurch die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten gestärkt. In einer schwierigen und komplexen Zeit hat der Mobilitätslandesrat und der Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmer mit dieser sehr gut durchdachte Entscheidung wesentlich dazu beitragen, dass die Mobilität in Südtirol innovativer, umweltschonender und seniorenfreundlicher wird,” so von Dellemann.