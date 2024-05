SGB: “Sozialwohnungen schneller und gerechter zuweisen”

Bozen – Die Gewerkschaft SGB merkt an, dass einige Ereignisse kürzlich das Wohnproblem in Südtirol wieder in den Vordergrund gerückt haben.

“Die Mietpreise steigen, das Wohnungsangebot ist immer knapper und die Wartelisten für eine WOBI-Wohnung werden immer länger; gleichzeitig haben wir rund 400 öffentliche Wohnungen, die noch saniert oder zugewiesen werden müssen. Wir erachten es deshalb als unumgänglich, die Zuweisung von WOBI-Wohnungen zu beschleunigen”, heißt es in einer Aussendung.

“Wir haben nun in Südtirol zum ersten Mal einen Fall von unrechtmäßiger Besetzung einer Wohnung erlebt, eines Vorfalls, von der wir nicht wollen, dass er zu einem Phänomen wird wie in anderen Teilen Italiens. Dass es zu einem solchen Fall kommt, ist beunruhigend, auch weil uns das Ausmaß der Notlage vor Augen geführt wird. Wir teilen und rechtfertigen unrechtmäßiges Verhalten nicht, welches zudem dazu führt, dass ein Schaden für diejenigen entsteht, die ordnungsgemäß in der Rangordnung gereiht sind und auf die Zuweisung einer Wohnung warten”, so die Gewerkschaft.

“Wir nehmen diesen bedenklichen Fall zum Anlass, um die zuständige Landesrätin aufzufordern, die Sanierung und Zuweisung von Sozialwohnungen zu beschleunigen, und auch die Möglichkeit einzuführen, wonach ansässige Bürgerinnen und Bürger für jahrelang leerstehende Wohnungen in jenen Gemeinden ansuchen können, in denen es keine WOBI-Rangordnung gibt. Für diejenigen, die in akuter Wohnungsnot sind, zählt jeder Tag”, heißt es abschließend.