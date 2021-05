“Shoppen mit gutem Gewissen”

Brixen – Nach fast einem Jahr Pause ist der „offene Kleiderschrank“ in Brixen zurück. Diese Initiative des Kulturvereins Cosmos Culture aus Brixen (ex Kulturverein Astra 2.0) beweist, dass sich der Nachhaltigkeitsgedanke und die Freude an neuer Kleidung nicht ausschließen.

Der „offene Kleiderschrank“ ist ein Projekt, um gebrauchte Kleidung an die Öffentlichkeit zu bringen. Hier können ungenutzte Kleidungsstücke abgegeben, eingetauscht und mitgenommen werden. Der offene Kleiderschrank möchte viermal jährlich in Brixen stattfinden und nun ist es wieder so weit: Am Samstag, 29. Mai 2021 öffnet das Projekt wieder seine „Tore“, dieses Mal im Außenbereich des neuen Wiederwendungszentrums REX, bei der Ex-Schenoni Kaserne in Milland, Brixen.

Die Teilnahme ist niederschwellig, es bedarf keiner Anmeldung und es gibt keine Pflicht Kleidungsstücke mitzubringen oder nach dem Besuch mitzunehmen. Die Gäste können auch nur durch den “offenen Kleiderschrank” schlendern. „Sollten Kleidungsstücke passen und gefallen, können diese unbegrenzt und kostenlos mitgenommen werden“, erklärt Evelyn Fink vom Kulturverein Cosmos Culture das Event. „Unser Ziel ist es, Menschen hinsichtlich eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Kleidung und Ressourcen zu sensibilisieren. Vor allem da die Modeindustrie zu einem großen Teil verantwortlich für Umweltzerstörung und die sozialen Probleme in den Produktionsländern sind. Mit unserem Projekt wird die Lebensdauer der Kleidungsstücke selbst erhöht und dadurch Ressourcen geschont“, ergänzt Julia Vontavon, Mitinitiatorin des Projektes.

Der „offene Kleiderschrank“ findet von 10.00 bis 15.00 Uhr statt und ermöglicht Shoppingfreuden ohne schlechtes Gewissen. Der gewählte Veranstaltungsort könnte besser nicht sein, spiegelt das neue REX eben genau die Werte von Wiederverwendung wider und hat als Vision den Lebenszyklus von Gebrauchsgegenständen zu verlängern. Kleidung wird im REX – Material und Dinge jedoch nur am Tag des „offenen Kleiderschranks“ angenommen.