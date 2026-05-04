Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Siemens Energy investiert 155 Mio. Euro in Österreich
Das Unternehmen investiert in zwei Standorte in Österreich

Siemens Energy investiert 155 Mio. Euro in Österreich

Montag, 04. Mai 2026 | 11:51 Uhr
Das Unternehmen investiert in zwei Standorte in Österreich
APA/APA/AFP/GINTS IVUSKANS
Schriftgröße

Von: apa

Das deutsche Energietechnikunternehmen Siemens Energy will 155 Mio. Euro in den Ausbau seiner Aktivitäten in Österreich stecken. In der oberösterreichischen Hauptstadt Linz soll ein neues Servicewerk gebaut werden, während in Weiz in der Steiermark die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollen. Insgesamt sollen dadurch 180 neue Arbeitsplätze entstehen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in einer Aussendung mit.

In den neuen Standort in Linz sollen 60 Mio. Euro fließen und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Vom Bund kommen 7 Mio. Euro. Produktionsstart soll Mitte Mai 2027 sein. Das Servicewerk ist laut Aussendung auf die Reparatur und Generalüberholung von Transformatoren mit Leistungen von bis zu 500 MVA und Spannungen bis zu 550 kV ausgelegt.

95 Mio. Euro sollen zudem in Weiz für den Ausbau der Produktion von Phasenschiebertransformatoren (PST) aufgewendet werden. Daraus sollen 100 neue Jobs entstehen, der Produktionsstart wird für Anfang 2028 angepeilt. Hier will das Wirtschaftsministerium “weitere Unterstützungsmaßnahmen” beisteuern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
50
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
Kommentare
38
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
Papst macht illegalen Einwanderer zum Bischof in Republikaner-Hochburg
Kommentare
29
Papst macht illegalen Einwanderer zum Bischof in Republikaner-Hochburg
Pistazien-Preisschock: Lieferengpässe durch Iran-Krise 
Kommentare
27
Pistazien-Preisschock: Lieferengpässe durch Iran-Krise 
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Kommentare
22
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Anzeigen
Mehr Herkunft auf dem Teller
Mehr Herkunft auf dem Teller
Für viele Gäste zählt beim Essen längst mehr als nur der Geschmack.
Die Bäuerin ist das Herz des Hofes
Die Bäuerin ist das Herz des Hofes
Südtiroler Milch kann mehr
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 