Siemens Energy investiert 155 Mio. Euro in Österreich

Von: apa

Das deutsche Energietechnikunternehmen Siemens Energy will 155 Mio. Euro in den Ausbau seiner Aktivitäten in Österreich stecken. In der oberösterreichischen Hauptstadt Linz soll ein neues Servicewerk gebaut werden, während in Weiz in der Steiermark die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden sollen. Insgesamt sollen dadurch 180 neue Arbeitsplätze entstehen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in einer Aussendung mit.

In den neuen Standort in Linz sollen 60 Mio. Euro fließen und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Vom Bund kommen 7 Mio. Euro. Produktionsstart soll Mitte Mai 2027 sein. Das Servicewerk ist laut Aussendung auf die Reparatur und Generalüberholung von Transformatoren mit Leistungen von bis zu 500 MVA und Spannungen bis zu 550 kV ausgelegt.

95 Mio. Euro sollen zudem in Weiz für den Ausbau der Produktion von Phasenschiebertransformatoren (PST) aufgewendet werden. Daraus sollen 100 neue Jobs entstehen, der Produktionsstart wird für Anfang 2028 angepeilt. Hier will das Wirtschaftsministerium “weitere Unterstützungsmaßnahmen” beisteuern.