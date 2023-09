Skifahren in den Dolomiten: Ab dem 25. November geht’s los

Gröden – Während die Sommersaison 2023 von Dolomiti Supersummer in die “bunte” Herbstphase eintritt, in der sich die Wälder in ein Farbenmeer verwandeln, die Wiesen golden werden und der Himmel ein tiefes Blau widerspiegelt, kündigt das Skigebiet Dolomiti Superski einige Neuheiten für die Wintersaison 2023-24 von Dolomiti Superski an.

Pistenspaß ab 25. November 2023

Traditionell werden die ersten Skigebiete in den Dolomiten am letzten Samstag im November, also am 25.11.2023, eröffnet, während die anderen schrittweise bis zur offiziellen Eröffnung am 5. Dezember 2023 folgen. Die Saison auf den Pisten der zwölf Skigebiete von Dolomiti Superski dauert dann wieder fast fünf Monate und endet Mitte April, wobei einzelne Gebiete je nach Wetter- und Schneeverhältnissen bis zum 1. Mai geöffnet bleiben.

Investitionen und Neuheiten

Die Investitionsbereitschaft der Seilbahnunternehmen im Dolomiti Superski wurde auch in diesem Jahr wieder bestätigt, um das Qualitätsniveau des Angebots mit Hilfe der modernsten auf dem Markt verfügbaren Technologien hochzuhalten. Das Investitionsvolumen für 2023-24 beläuft sich auf rund 110 Millionen Euro. “Die Liftunternehmen im Dolomiti Superski haben auch in diesem Jahr wieder ihre Hausaufgaben gemacht, um im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz bestehen zu können. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt und wir bemühen uns jedes Jahr, ihnen etwas Neues zu bieten”, so Andy Varallo, Präsident von Dolomiti Superski.

Was die “Hardware” betrifft, so liegt der Schwerpunkt dieses Jahr auf den Beschneiungsanlagen, die immer wichtiger werden, um die Pünktlichkeit der Saison und die konstante Qualität der Pisten während des Tages und der Saison selbst zu gewährleisten. Es werden vier Aufstiegsanlagen hinzukommen, die bereits bestehende und inzwischen veraltete Anlagen ersetzen. Das Highlight der Wintersaison 2023-24 ist die neue 10er-Gondelbahn mit Mittelstation “Plose 1+2″, die das Dorf St. Andrä bei Brixen mit dem Skigebiet PLOSE in der Skiregion Gitschberg Jochtal – Brixen in Südtirol verbindet. Im Skigebiet Civetta in Venetien ersetzt die neue fixe Vierer-Sesselbahn „Casera dei Zorzi – Cornia” die alte, gleichnamige Zweier-Sesselbahn, wodurch die Verbindung zwischen den Skigebieten von Zoldo und Palafavera in der Provinz Belluno deutlich verbessert wird. In Gröden wurde der Skilift “Cendevaves” am Monte Pana (St. Christina) durch einen neuen Lift desselben Typs ersetzt, während die gleiche Maßnahme im Skigebiet 3 Zinnen Dolomites mit dem Skilift “Heinrich Harrer – Hawaii” in Sexten/Moos durchgeführt wurde.

Was die “Software” betrifft, so wird derzeit die neue App My Dolomiti fertiggestellt, ein mobiles Tool, das zu einem festen Bestandteil des Skiurlaubs in den Dolomiten geworden ist, mit zahlreichen integrierten Diensten und Infos für eine 100-prozentige Orientierung in der größten Skidestination der Welt. Das neue Tool wird ab Mitte November zur Verfügung stehen und wird separat mit weiteren Details vorgestellt.

Neuer Preiskalkulator für Skipässe und Vergünstigungen

Auf der Internetseite von Dolomiti Superski ist der neue Skipasspreisrechner verfügbar, der sich an jene der weltweit bekanntesten Tourismusportale orientiert. “Der Vorteil für den Kunden ist die sofortige Verfügbarkeit der Infos bezüglich des Skipasspreises pro Tag und Zeitraum, je nach vorheriger Wahl des Gültigkeitsbereichs (einzelnes Skigebiet oder Dolomiti Superski) und der Person (Erwachsener, Junior, Senior oder Kind). Je nach gewählter Skipassdauer teilt das System den genauen Preis mit, einschließlich der Ermäßigungen für das Alter, für mehrere Tage und für den Online-Rabatt. Der Benutzer sieht also den genauen Preis des Skipasses, einschließlich aller Ermäßigungen. Außerdem erhalten auch in diesem Jahr diejenigen, die ihren Skipass mindestens zwei Tage im Voraus über den Online-Shop von Dolomiti Superski kaufen, einen Sofortrabatt von fünf Prozent (mehr Details unter dolomitisuperski.com)”, heißt es von der Skischaukel.

Die anderen Ermäßigungen von Dolomiti Superski bleiben in Kraft, die seit Jahren vor allem Familien mit Kindern entgegenkommen. Kinder unter acht Jahren fahren nämlich kostenlos, wenn ein Erwachsener zeitgleich einen Skipass der gleichen Art erwirbt (ausgenommen Saisonkarten usw.), während Jugendliche unter 16 Jahren einen bedingungslosen Rabatt von 30 Prozent auf den Listenpreis für Erwachsene erhalten. Die Familienkombinationen für Saison-Skipässe mit beträchtlichen Ersparnissen für große Familien bleiben ebenfalls bestehen, ebenso wie die Vorteile, die den Supersenioren (Jahrgang 1953 oder früher) vorbehalten sind. Bestätigt wurden auch die Angebote zu Saisonbeginn und -ende: “Dolomiti Superpremière” mit vier Tagen Unterkunft und Skipass zum Preis von drei (oder acht Tagen zum Preis von sechs) vom Saisonbeginn bis zum 23.12.2023 und die “Dolomiti Springdays” in der Version L mit sieben Tagen Unterkunft zum Preis von sechs und sechs Tagen Skipass zum Preis von fünf (vom 16.03. bis 01.04.2024) und in der Version S mit vier Tagen Unterkunft und Skipass zum Preis von drei (vom 02.04.2024 bis zum Saisonende im jeweiligen Gebiet).