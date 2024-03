Skigebiete Südtirols blicken auf zufriedenstellende Wintersaison

Obereggen – Die Betreiber der großen Skigebiete Südtirols können auf eine zufriedenstellende Wintersaison zurückblicken, so berichten Medien. “Wir können am Kronplatz von zirka acht Prozent mehr Skifahrern sprechen im Vergleich zum letzten Jahr. Was heuer geholfen hat: Die Feiertage sind gut gefallen, der frühe Schnee. Und wir hatten eigentlich im ganzen Winter perfekte Schneekonditionen, auch jetzt noch zu Ostern”, so etwa der Direktor von Skirama Kronplatz, Thomas Reiter.

Reiter prognostiziert weiterhin, dass die Talabfahrten in den kommenden Wochen vielleicht nicht mehr optimal sein werden, aber der Gipfel sei immer noch schneebedeckt. Mit 31 Liftanlagen und einer Kapazität von 75.000 Personen pro Stunde ist der Kronplatz das führende Skigebiet in Südtirol.

Geschäftsführer des Skigebietes Obereggen-Latemar Benjamin Kirchmaier erwartet ebenfalls eine Steigerung von drei bis vier Prozent. Damit habe man das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Für die kommende Saison sind Preiserhöhungen bei den Skipässen in beiden Skigebieten geplant, in Obereggen um zwei bis fünf Prozent. “Die Energiepreise sinken etwas, aber wir haben auch hohe Investitionen zu stemmen”, betont Kirchmaier.