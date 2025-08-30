“Sklavenähnliche Arbeit” – VW in Brasilien verurteilt

Von: APA/Reuters

Volkswagen ist in Brasilien wegen “sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen” in den 70er- und 80er-Jahren zu einer millionenschweren Schadensersatzzahlung verurteilt worden. Ein Arbeitsgericht urteilte am Freitag (Ortszeit), dass die brasilianische Tochtergesellschaft des deutschen Autobauers 165 Millionen Reais, umgerechnet 30,44 Millionen Dollar, Schadenersatz zahlen muss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dem Urteil zufolge waren damals Hunderte Arbeiter auf einer von VW betriebenen Farm entwürdigenden Arbeitsbedingungen, Schuldknechtschaft und bewaffneter Überwachung ausgesetzt.

Volkswagen kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Der Autobauer teilte mit, er wahre die Grundsätze der Menschenwürde und halte sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze. Dem Urteil waren gescheiterte Vergleichsverhandlungen vorausgegangen.