Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > “Sklavenähnliche Arbeit” – VW in Brasilien verurteilt
Logo de deutschen Autobauers VW

“Sklavenähnliche Arbeit” – VW in Brasilien verurteilt

Samstag, 30. August 2025 | 01:33 Uhr
Logo de deutschen Autobauers VW
APA/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Volkswagen ist in Brasilien wegen “sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen” in den 70er- und 80er-Jahren zu einer millionenschweren Schadensersatzzahlung verurteilt worden. Ein Arbeitsgericht urteilte am Freitag (Ortszeit), dass die brasilianische Tochtergesellschaft des deutschen Autobauers 165 Millionen Reais, umgerechnet 30,44 Millionen Dollar, Schadenersatz zahlen muss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dem Urteil zufolge waren damals Hunderte Arbeiter auf einer von VW betriebenen Farm entwürdigenden Arbeitsbedingungen, Schuldknechtschaft und bewaffneter Überwachung ausgesetzt.

Volkswagen kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Der Autobauer teilte mit, er wahre die Grundsätze der Menschenwürde und halte sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze. Dem Urteil waren gescheiterte Vergleichsverhandlungen vorausgegangen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
111
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
63
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
53
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
53
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
37
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 