Sky Alps erwartet in Kürze zwei Dash 8-400

Bozen – Am Bozner Flughafen schreiten die Vorbereitungen zur Aufnahme eines regelmäßigen Flugbetriebs weiter voran. Die Start- und Landebahn wurde zwar noch nicht verlängert, doch die neue Führung unter Josef Gostner, René Benko und Hans Peter Haselsteiner haben sich um die Flugzeuge gekümmert. In den kommenden Wochen werden zwei Dash 8-400 mit jeweils fast 80 Sitzplätzen erwartet, die für die “Sky Alps” in die Lüfte abheben sollen. Die Maschinen kommen aus Kanada und werden vom Unternehmen Chorus Aviation Capital aus Halifax angemietet, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Laut dem Fahrplan von Josef Gostner sollen schon am 29. Mai die ersten Flüge von Bozen nach Catania, Cagliari und Lamezia Terme abheben. Anfang Juni sollen schon tägliche Flüge von Bozen nach Rom starten und ab 15. Juni gehen Flüge nach Olbia im Norden von Sardinien sowie nach Ibiza. Im Juli schließlich will das Unternehmen von Bozen aus nach Berlin und Düsseldorf. Im Herbst sollen London und Kopenhagen angesteuert werden.

Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist, sollen die beiden Maschinen erst der Anfang sein. Weitere Ziele wie Mailand, Wien oder Frankfurt könnten an einem späteren Zeitpunkt mit weiteren Maschinen ins Programm aufgenommen werden.

Die zweimotorige Dash 8-400 erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 660 km/h und eine Flughöhe von 7.700 Meter.