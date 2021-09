Sky Alps richtet Blick Richtung Norden

Bozen – Am Montag hat die Südtiroler Fluglinie Sky Alps am Flugplatz in Bozen ihr Programm für die Wintermonate präsentiert. Sieben Destinationen im Norden will Sky-Alps-Präsident Josef Gostner anfliegen: Berlin, Hamburg und Düsseldorf sowie weiters Kopenhagen, London, Rotterdam und Brüssel. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 150 und 220 Euro.

Als Zielgruppe wurden die Touristen aus dem Norden genannt, die für einen Kurzurlaub oder auch länger nach Südtirol zum Skifahren oder einfach zum Entspannen kommen wollen. Medienberichten zufolge ist Gostner überzeugt davon, dass in Zukunft immer mehr Touristen mit dem Flugzeug nach Südtirol anreisen werden.