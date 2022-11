SkyAlps baut Flugprogramm für 2023 weiter aus

Wichtige Zertifizierung in Endphase

Bozen – Dass sich der Flughafen Bozen seit der Übernahme durch private Investoren auf der Erfolgsspur befindet, ist seit einiger Zeit bekannt. Die Fluglinie SkyAlps fliegt immer mehr Ziele an und die Flugzeug-Flotte, bestehend aus dem Modell Dash 8-Q400 wurde ausgebaut. Für die Sommersaison 2023 hat SkyAlps nun laut der Zeitung Alto Adige zwei weitere Flugziele angekündigt, die von Bozen aus angeflogen werden: Dubrovnik und Kassel.

Es gibt im Sommer auch wieder Direktflüge nach Sardinien, Sizilien, Apulien, Kroatien und Ibiza. Mallorca ist aber nicht mehr dabei. In Deutschland werden die Destinationen Düsseldorf, Hamburg und Berlin beibehalten.

Doch auch auf anderer Ebene versucht das Management die Südtiroler Fluglinie nach vorne zu bringen: Derzeit sei man in der Endphase zum Erhalt des Air-Operator-Certificate (Luftverkehrsbetreiberzeugnis), schildert Josef Gostner, Präsident der SkyAlps. Damit könne man Vereinbarungen mit vielen anderen Playern in der Branche schließen und letztlich neue Kunden erreichen. Künftig sollen auch Pauschalreisen mit Flug, Unterkunft und Transfer angeboten werden.

Außerdem versuche man, die Belastungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten, erklärt Gostner weiter. “Mit den Investitionen in die Dash-Flugzeuge können wir Emissionen reduzieren. Während im Schnitt in Europa 3,6 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer pro Passagier benötigt werden, schafft es SkyAlps mit 2,3 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer pro Passagier zu fliegen. Das sind 40 Prozent weniger”, schildert Gostner.