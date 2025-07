Sommerliches Abendflair in Südtirols Städten und Dörfern

Von: mk

Bozen – Die stimmungsvollen Sommerabende haben sich in den vergangenen Jahren als fixer Bestandteil des Südtiroler Sommers etabliert. Sie verwandeln Innenstädte, Dörfer und Ortskerne in lebendige Treffpunkte mit Musik, Kulinarik, Gastronomie, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und auch Einkaufsmöglichkeiten.

„Unsere Städte und Dörfer haben gezeigt, was sie zu bieten haben – und das nicht nur für Gäste, sondern vor allem auch für die einheimische Bevölkerung“, betont Philipp Moser, Präsident des Wirtschaftsverbandes hds.

Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder eine Reihe von Ortschaften in ganz Südtirol am Sommerabendaktionen. Herzstück dieses Engagements bleiben auch die vielen lokal verankerten Gastronomie- und Handelsbetriebe. „Wir verfügen noch über funktionierende Ortskerne mit einem vielfältigen Angebot – das dürfen wir nicht als selbstverständlich betrachten“, warnt Moser. „Nur wenn Politik, Wirtschaft, Gemeinden und Tourismus an einem Strang ziehen, können wir dieses wertvolle Gefüge erhalten.“

Moser weist zudem darauf hin, wie wichtig lebendige Zentren für das gesamte Territorium seien: „Ein pulsierender Ortskern bringt nicht nur Frequenz, sondern stärkt die lokale Wirtschaft und steigert die Lebensqualität für alle. Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen – sie alle tragen zum sozialen und wirtschaftlichen Gefüge bei.“

Alle aktuellen Sommerabend-Termine in Südtirols Orten unter: www.hds-bz.it/abendshopping