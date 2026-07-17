Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Sommerzeit nutzen, um Social Media abzusichern
In fünf einfachen Schritten kann man eine Menge Datenschutz erreichen

Sommerzeit nutzen, um Social Media abzusichern

Freitag, 17. Juli 2026 | 16:53 Uhr
In fünf einfachen Schritten kann man eine Menge Datenschutz erreichen
APA/APA/dpa/gms/Alicia Windzio/Alicia Windzio
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen von Smartphones und Apps checken? Klingt nicht spannend. Aber wer es nicht tut, verliert die Kontrolle über die eigenen Daten. Also: Sommerpause oder Ferienzeit nutzen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Mit wenigen Minuten Aufwand lässt sich schon viel erreichen: Konten sind besser geschützt und man kann entscheiden, welche Informationen man im Netz preisgibt, erklären deutsche Datenschutzexperten und empfehlen einige Schritte:

1. Passwörter

Der erste Schritt besteht im Überprüfen der Passwörter. Für jeden Account ist ein starkes, individuelles Passwort unabdingbar. Wo möglich, auch die Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren. Passwortmanager helfen, sichere Kennwörter zu erstellen und übersichtlich zu verwalten.

2. Privatsphäre-Einstellungen

Auch der Weg in die Einstellungen zur Privatsphäre einzelner Plattformen ist notwendig: Wer kann mein Profil finden? Wer sieht meine Beiträge, darf kommentieren oder teilen? Und wer kann Kontakt mit mir aufnehmen?

3. App-Berechtigungen

Bei der Installation erhalten viele Apps standardmäßig weitreichende Zugriffsrechte. Doch welche Berechtigungen sind tatsächlich erforderlich? Benötigt eine Wecker-App Zugriff auf Fotos? Muss eine Social-Media- oder Streaming-App dauerhaft auf das Mikrofon oder den Standort zugreifen? Was nicht notwendig ist, sollte deaktiviert oder nur bei Benutzung der App zugelassen werden.

4. Follower und Kontakte

Unbekannte Follower, unerwünschte Kontakte, Bots und andere Fake-Profile entfernen. Freundschaftsanfragen von Unbekannten sollten besser grundsätzlich nicht angenommen werden.

5. Eigenes Profil

Auch das eigene Profil in den verschiedenen sozialen Netzwerken sollte unter die Lupe genommen werden: alte Beiträge, angeheftete Inhalte oder Highlights, die nicht mehr zur eigenen Persönlichkeit passten, löschen oder aktualisieren. So entsteht ein aktueller und authentischer persönlicher Auftritt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
81
Juwelier Mario Roggero rechtskräftig zu fast 15 Jahren Haft verurteilt
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
Kommentare
49
Schock am Morgen: Teile des Landesgerichts in Bozen eingestürzt – VIDEO
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Kommentare
34
“Der erste Gedanke war: ein Attentat”
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Kommentare
31
Wie viele Menschen sterben wirklich durch die Hitzewelle?
Eingestürztes Gericht: Scarafoni kommt mit einem schrägen Vorschlag
Kommentare
28
Eingestürztes Gericht: Scarafoni kommt mit einem schrägen Vorschlag
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 