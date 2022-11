Soziale Einrichtungen für Minderjährige: Mehr Buben als Mädchen

Bozen – Anlässlich des internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November 2022 veröffentlicht das ASTAT die Ergebnisse der Erhebung zu den Sozialen Einrichtungen für Minderjährige in Südtirol.

Die Daten zeigen, dass am 31.12.2021 239 Personen betreut wurden, zwölf weniger als im Vorjahr. Der Anteil der Buben ist höher als jener der Mädchen, auch bei ausländischen Personen.

In 58,6 Prozent der Fälle wurde die Aufnahme durch das Jugendgericht angeordnet. Die Erziehungsschwierigkeiten der Eltern sind der Hauptgrund für die Aufnahme von Minderjährigen in den verschiedenen Einrichtungen. Die Aufenthaltsdauer in der Einrichtung beträgt bei 42,3 Prozent der Fälle weniger als ein Jahr.