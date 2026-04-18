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"Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben"

Sozialgenossenschaft zieht positive Bilanz und setzt auf Ausbau der Betreuung

Samstag, 18. April 2026 | 16:58 Uhr
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"Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben"
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Von: luk

Nals – Die Sozialgenossenschaft “Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben” hat bei ihrer Vollversammlung im Haus der Vereine in Nals auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt und zugleich künftige Schwerpunkte vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Betreuung von Kleinkindern sowie der Ausbau der Unterstützung für Senioren.

Im Jahr 2025 waren durchschnittlich 145 Tagesmütter für die Genossenschaft tätig und betreuten rund 750 Kinder im Alter von null bis drei Jahren. Insgesamt wurden dabei über 673.000 Betreuungsstunden geleistet. Auch die Seniorenbetreuung bleibt ein wichtiger Bereich: Zehn Alltagsbegleiterinnen unterstützten ältere Menschen im Alltag, dieses Angebot soll künftig weiter ausgebaut werden.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität wurde eine neue „Tagesmuttermappe“ vorgestellt. Sie enthält unter anderem Informationen zur Eingewöhnung, Richtlinien für den Betreuungsalltag sowie ein Kinderschutzkonzept und neue Instrumente zur Dokumentation der Entwicklung der Kinder.

Ein bedeutender personeller Wechsel steht in der Koordination an: Maria Egger, die den Dienst seit der Gründung im Jahr 2006 aufgebaut und geleitet hat, übergibt ihre Funktion im Mai 2026 an Monika Kaserer. Egger bleibt der Genossenschaft weiterhin erhalten und wird künftig in einem anderen Bereich tätig sein.

Auch in die Ausbildung wird investiert: Für Herbst 2026 sind neue Lehrgänge für Tagesmütter sowie für Alltagsbegleiterinnen geplant. Zudem wurde im Rahmen einer Strategieklausur das Leitbild der Genossenschaft bekräftigt, das den Fokus auf ein familiäres Umfeld und das Lernen in der Natur legt. Ein neues Projekt ist die Übernahme einer Spielgruppe in Laurein, die als Modell für weitere Initiativen dienen soll.

Unterstützung kommt auch von politischer Seite: Rosmarie Pamer betonte in einer Videobotschaft die Bedeutung der Arbeit der Genossenschaft und verwies auf geplante Verbesserungen wie höhere Stundensätze für Tagesmütter und neue Qualitätsstandards in der Kinderbetreuung.

Bezirk: Burggrafenamt

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