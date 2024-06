Sparkasse erneut als „ESG Identity – ICI Company 2024“ ausgezeichnet

Von: mk

Bozen – Die Sparkasse gehört erneut zu den Unternehmen in Italien, die sich nachdrücklich für die Integration der ESG-Faktoren in die Unternehmensführung einsetzen. Die Bank ist somit zum zweiten Mal in Folge mit dem Label „ESG Identity – ICI Company 2024“ versehen worden.

Die Auszeichnung bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, die Integration der ESG-Faktoren in die Unternehmensführung erfolgreich umzusetzen. Der Sparkasse ist zum zweiten Mal in Folge das Label „ESG Identity – ICI Company 2024“ zuerkannt worden. Die Anerkennung wird aufgrund einer wissenschaftlichen Methode vergeben, die von der ET.Group entwickelt wurde, der ersten sogenannten „ESG Knowledge Company” in Italien, die von einer Gruppe von Wirtschafts- und Finanzjournalisten gegründet wurde, mit dem Ziel, ein neues und nachhaltiges Gesellschaftsmodell anzustreben.

Der Index ist die erste quantitative Kennzahl, mit der ermittelt wird, wie wirksam die ESG-Faktoren in die Unternehmensführung integriert werden, gemäß den Leitlinien von UNEP-FI, dem Finanzsegment des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Es handelt sich dabei um die erste Beobachtungsstelle in Italien und Europa zum Nachhaltigkeitsmanagement, um zu ergründen, wie stark die nichtfinanziellen Kriterien (ESG) in die Unternehmensführung einbezogen werden. Der Analyse haben sich 93 Unternehmen in Italien unterzogen.

„Dies ist eine weitere Anerkennung des Engagements der Sparkasse für eine nachhaltige langfristige Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder. Die Integration von ESG-Kriterien in unsere Unternehmensstrategie und die territoriale Verankerung gehören zu den grundlegenden Eigenschaften unserer Bank. Die Sparkasse war sich ihrer institutionellen und gesellschaftlichen Rolle in unserem Territorium schon immer bewusst“, erklärt der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Wir betrachten Nachhaltigkeit als einen Eckpfeiler unserer Beziehungen zu allen unseren Stakeholder. Dies spiegelt sich auch in unserem neuen Strategieplan Horizon 2026 wider, in dem das Engagement und der Fokus auf Nachhaltigkeit zentrale Elemente sind“, fügt Daniela Vitali, Leiterin der Abteilung ESG & Sustainability der Sparkasse, hinzu.