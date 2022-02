Sparkasse fördert die Nachhaltigkeit

Bozen – Die Sparkasse beteiligt sich an der Initiative „Green SUIte“, einer Initiative zur Sensibilisierung und Honorierung für vorbildliches Verhalten im Bereich Nachhaltigkeit. Die Initiative „Green SUIte“ stellt Nachhaltigkeitsthemen, im Einklang mit den Zielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und den ESG-Prinzipien, in den Mittelpunkt. Das Projekt, an dem sich vier Unternehmen beteiligen, wurde in Zusammenarbeit mit der School of Management der Technischen Hochschule „Politecnico“ in Mailand und mit der innovativen Startup Up2You entwickelt.

„Bereits zu Beginn des Jahres 2020 haben wir einen Weg eingeschlagen, der unsere Bank verstärkt auf Nachhaltigkeitsthemen ausrichtet. Mittlerweile wurden zahlreiche Initiativen in diesem Bereich verwirklicht. Diese sind in der Produkt-Linie ‘Sparkasse Green‘ für unsere Kunden zusammengefasst. Außerdem hat die Sparkasse im Rahmen ihres Energieeffizienzprogramms die vom Kyoto-Protokoll vorgegebenen Zielwerte bereits ein Jahr vorher, Anfang 2019, erreicht. Nun erweitert sich unser Engagement mit dieser neuen Initiative“, erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò.

„Es geht darum, die Mitarbeiter für Umweltthemen zu sensibilisieren. Ein nachhaltiges Unternehmen kann man auch an seiner Fähigkeit, die Mitarbeiter aktiv einzubeziehen erkennen. Es geht hier nicht nur um eine Geschäftsstrategie, sondern vor allem um einen Kulturwandel“, fügt Marika Bordin, Verantwortliche der Abteilung People Management der Sparkasse, hinzu.

Neben der Sparkasse nehmen folgende Unternehmen an der Initiative teil: die School of Management der Technischen Hochschule „Politecnico“ von Mailand, die Finanzgesellschaft Agos, die Gruppe Enercom, die in der Produktion und Verteilung von Energie sowie im Bereich Energieeffizienz tätig ist, und die Gruppe Tea, Dienstleistungsgesellschaft der Provinz Mantua.

Das Projekt gilt als Musterbeispiel für Open Innovation, um Neuerungen innerhalb eines Unternehmens schnell und wirkungsvoll zu entwickeln und umzusetzen. Die Innovationsschmiede der Sparkasse LDV20 war an der Realisierung des Projektes aktiv beteiligt. Die Resonanz war sehr positiv: rund 600 Mitarbeiter aus den fünf teilnehmenden Unternehmen organisierten sich in sechzig Teams. Diese werden sich zwölf Wochen lang mit Fragen und Aufgaben beschäftigen, die darauf abzielen, eine Kultur und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Die Teilnehmer werden sich in kleinen täglichen Aktionen wie kreatives Kochen zur Verringerung von Lebensmittelabfällen, Erwerb von losen Produkten, die aus der nahen Umgebung stammen, sowie von saisonalen Produkten, geteilte Mobilität oder eine sinnvollere Nutzung von Technologie einbringen. So können alle Teilnehmer ein besseres Bewusstsein hinsichtlich Umweltauswirkungen ihrer Handlungen entwickeln und innerhalb sowie außerhalb des Unternehmens ökologisch nachhaltiger sein.

“Green SUIte” ist eine innovative, unternehmensübergreifende digitale Plattform, die auf Mannschaftsgeist und der Einbindung von Unternehmensteams in nachhaltige Aktionen gründet und von Up2You’s Play-Lösung unterstützt wird. Up2You ist das einzige Unternehmen in Europa, das ermächtigt ist, VERRA- und Gold Standard-zertifizierte Carbon Credits, mit Nutzung der Blockchain, zu verwalten.