Sparkasse mit internationalem Preis ausgezeichnet

„European Transaction of the Year“

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Sparkasse wurde mit dem internationalen Preis „European Transaction of the Year“ ausgezeichnet und setzte sich dabei gegen eine Reihe von internationalen Großbanken durch. In der Begründung hob die Jury hervor, dass die Merkmale der von der Sparkasse entwickelten und umgesetzten Transaktion eine absolute Neuheit für den italienischen Markt darstellen und damit einen neuen Maßstab setzen.

Kürzlich fand in London das „Annual Capital Relief Trades Seminar“ statt, der jährliche Kongress von Structured Credit Investor (SCI), einem renommierten unabhängigen Anbieter von Finanzinformationen. Es handelt sich um einen Treffpunkt für Banken, Finanzexperten und Investoren, die auf Finanztransaktionen spezialisiert sind, welche auf die Optimierung von Kreditrisiken und Kapitalausstattung abzielen.

Im Anschluss an den zweitägigen Kongress, der sich mit den aktuellen Trends und regulatorischen Veränderungen in der Branche befasste, zeichnete eine Expertenjury jene Finanztransaktionen aus, die im Jahr 2023 besonders herausragten.

Die synthetische Verbriefung, welche die Sparkasse angestoßen und in Zusammenarbeit mit der Division „IMI Corporate & Investment Banking“ von Intesa Sanpaolo durchgeführt hat, wurde mit dem Preis „European Transaction of the Year“ ausgezeichnet. Dabei setzte sich jene der Sparkasse gegen zahlreiche andere Transaktionen von internationalen, börsennotierten Großbanken durch, welche in diesem Markt besonders aktiv sind. In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass einige Merkmale der SparkasseTransaktion eine absolute Neuheit für den italienischen Markt darstellen und somit einen neuen Maßstab setzen würden und die Transaktion zudem innovative Elemente enthalte.

„Mit dem Preis European Transaction of the Year ausgezeichnet zu werden, ist sicherlich ein Grund zur Genugtuung“, erklärt Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter sowie Generaldirektor der Sparkasse. „Wir sind und bleiben eine territorial verwurzelte Bank, deren Ziel es ist, Familien und Unternehmen bestmöglich zu betreuen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir jedoch auch auf Finanzmanagementtechniken zurückgreifen, die auf internationaler Ebene Verwendung finden und wo wir uns im Wettbewerb mit einer Vielzahl anderer Akteure befinden. Die erhaltene Auszeichnung zeigt, dass die Arbeit, die die Sparkasse in den letzten Jahren geleistet hat, auch im Ausland Anerkennung findet.“