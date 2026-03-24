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Bilanzentwurf genehmigt

Sparkasse schlägt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 30,6 Millionen Euro vor

Dienstag, 24. März 2026 | 17:27 Uhr
Sparkasse_Cassa di Risparmio di Bolzano (1)
Sparkasse
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Von: mk

Bozen – In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse den Bilanzentwurf der Bank und der Gruppe Sparkasse genehmigt. Die Bilanz auf Gruppenebene enthält auch den Nachhaltigkeitsbericht. Der Bilanzentwurf zum Geschäftsjahr 2025 der Bank sieht die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 30,6 Millionen (Mio.) Euro vor; zuzüglich der im November 2025 ausgeschütteten Zwischendividende in Höhe von 6,0 Mio. Euro wird sich somit die auf das Geschäftsjahr 2025 bezogene Gesamtdividende auf 36,6 Mio. Euro (0,614 Euro pro Aktie) belaufen.

Der Vorschlag wird der Aktionärsversammlung unterbreitet, die am 22. April 2026 um 16.30 Uhr im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center des Hotels Four Points by Sheraton in Bozen stattfindet.

Bezüglich der Dividendenausschüttung in Höhe von 30,6 Mio. Euro hat jeder Aktionär die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen, wie dies bereits 2019, 2023, 2024 und 2025 vorgesehen war. Die Möglichkeit, die Ausschüttung der Dividende in Form von Aktien – bis zu einem Höchstplafonds der gehaltenen Aktien – zu beantragen, kann eine Gelegenheit darstellen, da sie nicht der 26-prozentigen Besteuerung unterliegt, die hingegen für die Auszahlung in bar vorgesehen ist.

Anrecht auf die Dividenden haben jene Anteilseigner, die Inhaber von Sparkasse-Aktien zum 13. April 2026 sind (letzte diesbezügliche Versteigerung am 2. April 2026). Die Auszahlung der Dividende, auch in Form von Aktien, erfolgt am 15. Mai 2026.

Bezirk: Bozen

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