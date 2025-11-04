Sparkasse schüttet Zwischendividende aus

Sechs Mio. Euro - weil es gut läuft

Von: luk

Bozen – Verwaltungsrat der Sparkasse beschließt Ausschüttung, im Laufe des Monats November, einer Zwischendividende auf das Geschäftsjahr 2025 Die Sparkasse wird im Laufe des Monats November eine Zwischendividende auf das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von rund sechs Millionen Euro ausschütten.

Der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse hat in seiner heutigen Sitzung die Ausschüttung, noch im Laufe des Monats November, einer Zwischendividende auf das Geschäftsjahr 2025 im Ausmaß von rund sechs Millionen Euro (10,1 Eurocent pro Aktie), brutto vor Abzügen und Steuern, nach Erhalt des positiven Gutachtens der Revisionsgesellschaft, beschlossen.

Die Zwischendividende wird am 27. November 2025 ausbezahlt, mit Record Date 19. November 2025.

Diese Dividende kommt zusätzlich zur bereits im April 2025 ausgeschütteten Dividende in Höhe von 30 Mio. Euro hinzu.

„Das Geschäftsjahres 2025 hat sich bisher positiv entwickelt, sowohl was die Geschäftsergebnisse betrifft, als auch bezogen auf das Vermögen der Bank.

Für die verbleibenden zwei Monate des Geschäftsjahres sind außerdem keine Ereignisse zu erwarten, die sich negativ auf das Jahresergebnis auswirken könnten. Deshalb möchte die Sparkasse gegenüber ihren Aktionärinnen und Aktionären ihre Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck bringen, indem sie eine Vorauszahlung auf die Dividende für 2025 leistet, so wie es bereits vor einem Jahr, im November 2024, erfolgt ist,“ erklärt Präsident Gerhard Brandstätter.