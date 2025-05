Spezialitäten aus Südtirol erobern Saudi-Arabien

Von: mk

Bozen – 1.300 Aussteller aus 100 Ländern, 100.000 vertretene Marken aus dem Bereich Nahrungsmittel und Getränke und 12.000 Business-Meetings: Das war die Saudi Food Show 2025 in Riad, größte und bedeutendste Veranstaltung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Saudi-Arabien. Mit dabei waren dieses Jahr mit der A. Rieper AG aus Vintl, Alps Coffee aus Rabland und Alpe Pragas aus Prags auch drei Unternehmen aus Südtirol. Sie zeigten sich am Südtirol-Messestand, der von IDM Südtirol organisiert worden war. Zeitgleich wickelte IDM eine Unternehmerreise mit weiteren Firmen ab, die in Riad potenzielle interessante Geschäftspartner trafen und ihre Produkte großen saudischen Handelsketten vorstellen konnten.

„Vision 2030“ – so heißt das Programm, mit dem Kronprinz Mohammed bin Salman Saudi-Arabien schrittweise von der Abhängigkeit vom Erdöl befreien, umgestalten und gesellschaftlich öffnen will. Damit Hand in Hand gehen große Investitionen, unter anderem in Tourismus und Gastgewerbe, in die Verbesserung der Infrastrukturen und in die Nachhaltigkeit. „Anhand einer tiefgehenden Marktanalyse haben wir festgestellt, dass Saudi-Arabien als Exportmarkt für Südtirols Produkte und Dienstleistungen großes Potenzial hat. Unser Angebot hat sehr hohe Qualität, auf die man in diesem Markt besonderen Wert legt. Deshalb gehört dieses Land auch zu jenen Märkten, die IDM als besonders attraktiv für Südtiroler Unternehmen einstuft und proaktiv bearbeitet“, sagt IDM-CEO Erwin Hinteregger. Marktrecherchen von IDM hätten ergeben, dass sich für den Bausektor, aber vor allem auch für den Südtiroler Lebensmittelsektor große Chancen im Königreich Saudi-Arabien bieten würden.

Bestätigt werden diese Analysen von der Exportstatistik, die zeigt, dass sich das Exportvolumen Südtirols an diesem wichtigen Markt im Nahen Osten rasant entwickelt. Wurden 2023 noch Waren für 71 Millionen Euro dorthin exportiert, so stieg das Exportvolumen 2024 bereits auf 91,5 Millionen Euro. Das ist ein Plus von fast 29 Prozent. Den größten Anteil machen dabei Nahrungsmittel und Getränke aus (45 Millionen Euro), gefolgt von landwirtschaftlichen Produkten (27 Millionen Euro). „Diese Zahlen verdeutlichen, dass westliche Lebensmittel im saudi-arabischen Markt zunehmend gefragt sind“, sagt Francesca Fiori, Head International von IDM. „Die wachsende Nachfrage nach Produkten hoher Qualität, die funktionell und gesundheitsorientiert sind, spiegelt den gesellschaftlichen Wandel wider, den die Vision 2030 von Saudi-Arabien gezielt fördert. Südtirols Lebensmittel stehen für Natürlichkeit, Authentizität und geprüfte Qualität – und passen damit ideal in diesen Trend.“

Aktivitäten wie Messe-Auftritte, Unternehmerreisen oder auch B2B-Matchings sollen die Geschäftsbeziehungen Südtiroler Betriebe zu Saudi-Arabien weiter fördern. Der Auftritt bei der Saudi Food Show war für die drei teilnehmenden Betriebe eine gute Gelegenheit, ihre Produkte in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren. Gleichzeitig konnten sie sich über die Herausforderungen und Möglichkeiten des F&B-Sektors in Saudi-Arabien und im Nahen Osten informieren, die Geschäftsmöglichkeiten auf diesem wichtigen Markt der Region entdecken und wichtige Kontakte schließen.

„Der Messeauftritt war für uns sehr gut – großes Lob an das IDM-Team vor Ort – und es konnten wieder gute Kontakte geknüpft werden“, sagt Wolfgang Aumer, Verkaufsdirektor der A. Rieper AG. „Aus früheren Erfahrungen wissen wir aber, dass die Umsetzung bis zum tatsächlichen ‚Deal‘ extrem zeitintensiv ist. Deshalb werden wir den Erfolg dieser Messe erst in einigen Monaten bzw. vielleicht erst in einem Jahr endgültig beurteilen können.“

Wichtige Kontakte knüpfen konnten die anwesenden Unternehmen auch bei einem Matchmaking-Programm, das IDM organisiert hatte. Das wurde auch von den vier Firmen absolviert, die bei der Unternehmerreise mit dabei waren: Alpeker aus Bozen, Isolcell aus Leifers, Mamis Caffe aus Meran und Schokolade Oberhöller aus Sarnthein. Die Firmenvertreter:innen trafen dabei auf potenzielle Partner:innen bzw. Kund:innen, die bereits im Vorhinein ermittelt worden waren. Somit hatten die teilnehmenden Firmen des Südtiroler Food-Sektors Gelegenheit, wichtige Player des saudischen Marktes wie große Backwarenketten oder Vertreter des Hotel-Restaurant-Cafè-Kanals im Land kennenzulernen und ihre Produkte zu platzieren. Darüber hinaus arrangierte IDM ein Event im Marriott Riad. Hier konnten die Firmen abseits des Trubels der Messe ihre Produkte ausgewählten Interessenten präsentieren und ihr Netzwerk erweitern.