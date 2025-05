St. Christina wird megaschnell

Von: mk

St. Christina – Von zuhause arbeiten, auf Streamingdienste zugreifen, über Internet telefonieren, die Wohnung oder das Haus organisieren und überwachen sowie viele weitere Dinge für das tägliche Leben hängen mit der Digitalisierung zusammen. Grundvoraussetzung dafür ist die nötige Infrastruktur, sprich die konkrete Netzverbindung und ein hochleistungsfähiger Datentransport über das megaschnelle Glasfasernetz der Infranet AG.

Die Rahmenbedingungen für den Ausbau des Breitbandnetzes und die Versorgung der Haushalte sind von EU (Digital Compass 2030) und Staat (Italia 1 Giga 30.06.2026) vorgegeben und werden in Südtirol über die Infranet AG vorangebracht. „Sie ist eine Gesellschaft des privaten Rechts im Eigentum des Landes – und entspricht in diesem Sinne den Prinzipien der Wettbewerbsfähigkeit des freien Marktes und agiert ganz im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher“, so Infranet-Generaldirektor Florian Fiegl. Ziel ist es, jedem Haushalt in Südtirol die Möglichkeit zu bieten, sich an ein ultraschnelles Breitbandnetz mit 300 Megabit in Upload und einem Gigabit in Download anzuschließen. Dies sind die Grundlagen für ein modernes, digitales Arbeiten und Leben.

Interessensbekundung für Anschluss jetzt abgeben

Der Ausbau des Netzes in der Gemeinde St. Christina geht Schritt für Schritt. Nun wurden die Tiefbau- sowie Verlegungsarbeiten für das zweite Baulos (Dursanstraße, Cisles und Plesdinaz) ausgeschrieben. Für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger ist es jetzt wichtig, ihr Interesse für einen Anschluss das Breitbandnetz innerhalb 31.05.2025 zu bekunden. Dies erfolgt über die Webseite der Infranet www.infranet.bz.it, indem auf jeweilige Adresse der Gemeinde St. Christina in Gröden geklickt wird – darin sind alle Anschriften aufgelistet, die im Rahmen des Ausbauprojektes erschließbar sind. Jene Adressen, welche bereits ans Glasfasernetz angebunden sind und nicht in der oben gennanten Liste aufscheinen, jedoch eine Aufstockung der Anschlüsse benötigen, sollten ebenfalls bis zum 31.05.2025 eine Anfrage an die E-Mail project@infranet.bz.it senden und unbedingt den Namen und die vollständige Adresse angeben.

Einmalige Erschließungsgebühr

Die Arbeiten bis zur privaten Grundstücksgrenze werden unter der Regie der Infranet AG durchgeführt. Für die Anschlüsse wird eine einmale Erschließungsbebühr von 100 EUR pro Wohneinheit und von 200 EUR pro Geschäftseinheit fällig. Für die Verlegung der Leerrohre auf dem Privatgrundstück (vom Übergabeschacht bis zum ersten Eintrittspunkt im Gebäude) sowie für die Verlegung der gebäudeinternen Verkabelung bis in die Wohnungen müssen die Haushalte selbst Sorge tragen: sie können in Eigenregie oder auf eigene Kosten von einem Fachbetrieb (z.B. Elektriker) durchgeführt werden.

Ist das Netz komplett bis ins Haus verwirklicht und durch die Infranet AG aktiviert, können die einzelnen Haushalte einen Provider (Netzanbieter) wählen und über den entsprechenden Datenverteiler direkt anschließen. Ab diesem Zeitpunkt der Aktivierung ist das Datennetz für den jeweiligen Haushalt verfügbar.

Für die Velegungs- und Grabungsarbeiten erfolgt eine enge Abstimmung zwischen Gemeinde und Infranet, um Synergien zu nutzen und die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten.

Breitbandausbau im Sinne der EU-Richtlinien

Die Prinzipien, nach denen Infranet arbeitet, sind bestimmt von Effizienz und Effektivität. Die Anbindungen werden als Punkt-zu-Punkt-Anbindungen verwirklicht, um immer die höchste Datenleistung zu garantieren. Der Breitbandausbau erfolgt mustergültig im Sinne der Empfehlung 2024/539 der EU-Kommission (Gigabit-Infrastructure-Act) sowie der EU Richtlinien 2014/61 betreffen die Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation. Es ist erklärtes Ziel der Infranet, die Auswahl der Provider (Netzanbieter) für die Bürgerinnen und Bürger nach Möglichkeiten auszubauen.

Jede und jeder kann unter www.infranet.bz.it den aktuellen Status und die Verfügbarkeit für das megaschnelle Breitbandnetz prüfen.