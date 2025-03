Stadtwerke Brixen feiern den Tag des Wassers

Von: mk

Brixen/Schalders – Ein Sprichwort der Hopi-Indianer besagt: Nur wer die Quelle besucht, kann dem Wasser mit Respekt begegnen und es mit Bedacht nutzen.

Anlässlich des Weltwassertages, der jährlich im März begangen wird, greift die Stadtwerke Brixen AG dieses Zitat auf und lädt alle Interessierten zu einem sehr besonderen Ausflug ein: Die normalerweise versiegelte Schutztür in Schalders, hinter der sich die Quelle des Brixner und Vahrner Trinkwassers verbirgt, steht für die jungen Besucherinnen und Besucher offen.

Wer eine Flasche mitbringt, kann selbst direkt an der Quelle das Wasser fassen, das normalerweise erst Kilometer weiter aus dem Wasserhahn rinnt. Am Samstag, 22. März von 10.00 bis 14.00 Uhr, bietet sich die Gelegenheit, sich sein Wasser zu erwandern und sich dadurch seiner Kostbarkeit bewusst zu werden. Auch wenn die Anfahrt etwas Organisation erfordert, lohnt sich der Aufwand für ein bleibendes Erlebnis.

Als Alternative zu diesem Ausflug öffnet die Stadtwerke Brixen AG am selben Tag von 10.00 bis 12.30 und von 13.30 bis 16.00 Uhr, wieder die Tür des Trinkwasserhochbehälters in Milland. Hier erleben die Bürger, welch komplexe Technik hinter der Wasserversorgung steckt, die uns im Alltag so selbstverständlich erscheint.

Anmeldung bitte rechtzeitig innerhalb Mittwoch, den 19. März bis 17.00 Uhr.

Anmeldung und Infos bei: Andreas Schroffenegger, schroffenegger.andreas@asmb.it, Tel. 0472 823 526