hds: „Auch Gäste schätzen die Besonderheit unserer Handelsstruktur“

Start des Sommerschlussverkaufs in Südtirols Tourismusortschaften

Mittwoch, 20. August 2025 | 09:13 Uhr
Von: mk

Bozen – Wie von der Handelskammer Bozen festgelegt, startet der diesjährige Sommerschlussverkauf in 15 Südtiroler Tourismusorte am Freitag, 22. August und endet am 19. September. Es sind dies die Orte Tiers, Kastelruth, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Ritten, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.

„Ausverkäufe mit klar geregelten Rahmenbedingungen – wie festgelegte Zeiträume oder konkrete Verhaltensregeln – bringen allen Beteiligten Vorteile. Sowohl für die Unternehmen, denen mit den Ausverkäufen ein wesentliches Werbe- und Verkaufsinstrument zur Verfügung steht, als auch für die Kunden, die ein klares Signal erhalten und Produkte zu günstigeren Preisen erwerben können“, betont der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser.

„Auch in unseren Tourismusorten besteht der Einzelhandel größtenteils aus kleinen, familiengeführten Betrieben, die sich bemühen, mit hoher Servicequalität und persönlicher Kundenberatung zu punkten. Genau diese Aspekte schätzen auch unsere Gäste, da viele davon diese Handelsstruktur in ihren Heimtorten nicht mehr vorfinden“, ergänzt der Präsident der Fachgruppe Fashion im hds, Markus Rabanser.

Bezirk: Pustertal, Salten/Schlern, Vinschgau

